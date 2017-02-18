Очереди в садах на фоне уменьшения населения: как в Риге решается проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях

Не только иждивенчество подтягивает людей на встречи с большими начальниками. Но социальные вопросы, их много, и это блок № 1. Это факт. Детсадовская тема – в числе популярных. Не хватает мест, не хватает самих детских учреждений рядом с домом. Много стали рожать. Не рассчитали, видимо. Может, опыт соседних стран будет полезен, чтобы повторить его или, наоборот, не повторять? Особенно стран, которые нынче в Евросоюзе. Наш специальный корреспондент Татьяна Ревизоре отправилась в Латвию.

Детские садики в свое время стали для Риги недетской проблемой. Мест в муниципальных учреждениях не хватало категорически. На борьбу с большими очередями столица Латвии не жалеет ни сил, ни денег. Ситуацию переломить удалось, тем не менее приглашения в муниципальный детский сад по-прежнему ожидает около тысячи малышей.

Очередь промедлений не терпит. Родителям советуют: записывать ребенка в сад следует едва ли не сразу после своей свадьбы. Проходят годы, а места все нет. Декретный отпуск в Латвии всего полтора года. И это вторая огромная проблема. Программ для детей этого возраста практически нет.

Рафаэлю 2,5 года. Как и многие юные рижане мальчик с пеленок стоит на очереди. Вот только по опыту, «муниципальному» журавлю в небе семья предпочтет «частную» синицу в руках.

Ингуна Старикова, жительница г. Рига:

Бывает, что надо два-три года ждать. Соответственно, уже хочется, чтобы ребенок развивался. Решили, что пойдем в частный сад.

В частный сад ходит и старшая сестра Рафаэля – пятилетняя Елизавета. Удовольствие, даже по европейским меркам, недешевое. Ежемесячное посещение садика обходится в районе 300 евро. К слову, это дороже, чем в нашей стране в 10 раз. И в такую же сумму выльются кружки, танцы, бассейны.

Ингуна Старикова, жительница г. Рига:

За этот месяц за дочку надо платить 270 евро, плюс кружки (где-то 115 евро). Соответственно, ты уже понимаешь, сколько тебе надо зарабатывать.

Цена детского вопроса простых рижан возмущает. После уплаты всех налогов и солидных счетов за коммуналку на руках остается сумма, которая, скажем, меньше, чем средняя белорусская зарплата.

А это уже сюжет местного телеканала. Буквально на днях латвийские родители начали получать «письма счастья». Цена за сад будет расти – так решил кабинет министров. Родителей такая новость удивляет и возмущает.

Владимир Волков, житель Латвии:

Теперь нам, родителям, придется платить еще больше. Значит, вынуждены будем отказаться от посещения кружков, чтобы сводить концы с концами. Не знаю, что делать, если честно.

Сегодня в Риге действует 150 муниципальных детских садов. В ожидании заветного места родитель вправе записать чадо сразу в три учреждения. Как говорится, какое «выстрелит» первым. К примеру, в этот государственный садик мечтают попасть около 200 малышей. Однако в новом учебном году возьмут лишь 60.

Директор рассказывает: в системе постарались сохранить лучшее еще с советских времен. Обучение в садике бесплатное, а вот кружки и питание требуют дополнительного финансирования.

Марина Тарасова, заведующий муниципальным детским садом (г. Рига):

Питание в детском саду у нас конкретно до где-то в районе до 1 евро 99 в день. Где-то в районе 38-40 евро родители платят при условии, если ребенок посещает детский сад постоянно.

Это Юрмала. Райский уголок с вполне земными проблемами. Нехватку мест в государственных садах ощущают и здесь. Благодатная почва для бизнеса. Частные садики появляются как грибы после дождя.

Для Гуниты это уже второй дошкольный проект. Месяц пребывания чада в чудо-садике обойдется в 550 евро, а в соседнем просят и вовсе 600. Не считая первого взноса на «игрушки» – плюс еще 600 евро.

Гунита Галыня-Калныня, учредитель частного детского сада (г. Юрмала):

Это не всем доступно, скажем так.

Сегодня детские сады Риги посещают более 25 тысяч малышей. Очереди дошколят – для мегаполиса картина привычная. Однако если в Беларуси эту проблему решают на фоне бума рождаемости, то в Латвии, наоборот, самые молодые и трудоспособные семьи уехали за границу. За 26 последних лет население Латвии сократилось на четверть, молодежи стало меньше почти наполовину.