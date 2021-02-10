Ток-шоу, интервью и трансляции. Что ожидает зрителей телеканала СТВ во время Всебелорусского народного собрания?

Новости Беларуси. Во время проведения Всебелорусского народного собрания телеканал СТВ будет работать в особом режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помимо классических выпусков новостей зрителей ждет много прямых включений, уникальных интервью и живых трансляций.

Отдельная информационная бригада разместится во Дворце Республики. Делегатов, политологов и экспертов мы пригласим в нашу фирменную выездную студию. Телевизионная точка СТВ будет на шестом этаже Дворца Республики. Локация позволит транслировать многоракурсовую и качественную картинку. Режиссерские и технические возможности обеспечит ПТС.

11 февраля состоится премьера большого ток-шоу, которое выйдет в прямой эфир сразу после информационного канала на СТВ в 20:30. Это будет по-настоящему живая площадка, которая объединит участников ВНС из разных отраслей и регионов Беларуси. Наши ведущие проведут с делегатами разговор «По существу».

Константин Авраменко, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Студия для телеканала – самая большая в его истории, то есть мы долго достаточно шли к созданию ее. На данный момент развернули здесь большой площади экран, который информационный, который позволяет максимально насытить контент визуальными эффектами. В принципе это студия не одного ток-шоу, это студия для производства национального контента, который позволит повысить его процент в вещании телеканала и выйти на новый уровень.