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Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 27 декабря: чем запомнился 2015 год в Беларуси

28 декабря 2015 09:35
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Последняя программа в уходящем 2015 году. Год был насыщен для каждого из нас — было много приятных моментов, были дни печали и, по большому счету, даже были дни страха. Так уж устроен человек, что запоминается все-таки самое лучшее. Сегодня в этой студии мы собрали тех, кто неоднократно бывал на нашей программе. Каждый раз по разному поводу. А сегодня я попросил бы каждого из вас, уважаемые гости, порассуждать о том, чем запомнился этот год. С одной стороны, каждому из вас, с другой стороны, чем он важен был для Беларуси и как войдет в историю. 

# общество # Новый год # Егор Хрусталев

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