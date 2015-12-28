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Создатели видеоролика «Беларусь — страна для жизни» в программе «УТРО» на СТВ

28 декабря 2015 07:42
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Белорусы получили очень красивый и интересный подарок: «Беларусь — страна для жизни» — именно под таким названием в Интернете появился видеоролик, представляющий Беларусь и  собирающий большое количество положительных комментариев как от белорусов, так и иностранных граждан.  В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» – творческая группа, благодаря которой и появился данный шедевр: консультант управления электронных СМИ Министерства информации Республики Беларусь Ирина Шапетько, режиссер и соавтор идеи – Андрей Гринько, исполнительный продюсер  видеоролика «Беларусь-страна для жизни»  – Олег Чарный

# общество # Фотофакт # Достопримечательности Беларуси # Ирина Шапетько # Андрей Гринько # Олег Чарный

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