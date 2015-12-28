Новости Беларуси. Праздник каждому ребенку. В Беларуси продолжается благотворительный марафон «Наши дети». Детские дома, больницы, реабилитационные центры в период зимних праздников традиционно посещают политики, общественные деятели, бизнесмены и артисты. Кроме сладких подарков, ребятам, которые остались без попечения родителей или проживают в многодетных и малообеспеченных семьях, передаются компьютерная техника и игрушки, одежда и обувь, мебель и спортивный инвентарь. Но самое главное — это окружить детей любовью, заботой и вниманием.

Сегодня, 28 декабря, акция «Наши дети» продолжит дарить тепло и заботу маленьким белорусам. В центре особого внимания ребята из Минска, Слуцка и Радошковичей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.