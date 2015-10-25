Первый замминистра здравоохранения: Медицинская защита домашних хозяйств в Беларуси сопоставима с самыми богатыми странами Евросоюза

Новости Беларуси. За рецептом здоровья мы на неделе отправились в белорусский Минздрав и с моим собеседником, первым заместителем министра Дмитрием Пиневичем, попытались вычислить цену того самого бесценного.

Дмитрий Леонидович, по поводу цены и ценности здоровья. Отличается цена здоровья в белоруса, француза, поляка и так далее?

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Наверное, безусловно, в какой-то степени да. Безусловно, расходы на здравоохранение, например, в Германии будет выше, чем расходы на здравоохранение у нас. Но другой вопрос — это уже поиск страны в оптимизации ресурсов.

Когда звучит разговор о страховании в медицине или о бюджетной системе медицины... У нас бюджетная классическая бевериджская система, а бисмарковская система — немецкая страховая система, какое-то подобие Российской Федерации. Так вот мы полагаем, собственно, поэтому и конференция проходила в Минске, потому что мы являемся, безусловно, не самым экспертным местом, не самым эталонным, скажем, но в любом случае по соотношению затрат на здравоохранение и эффекта построения всей социальной структуры, всего социального государства у нас наиболее этот коэффициент эффективен. Это доказывают наши рейтинги в ВОЗовской системе.

Очень интересный доклад был англичанина, который приводил примеры роста смертности трех британских городов, когда при Маргарет Тэтчер была мощная программа денационализации на заводах, он показывал очень интенсивный рост смертности в этих городах. И он привел нас и Российскую Федерацию. Показал тоже, начиная с 1990 по 2006 годы, что рост смертности Республики Беларусь замедлялся и уходил вниз, а вот в это же время в Российской Федерации это значение достигло своего пика. Он тоже связал это с вопросами приватизации, с вопросами бурного развития рынка в Российской Федерации, который не сопровождался сохранением тех или иных социальных гарантий, прав. Он сказал классную вещь: «Мы должны жить уверенностью в будущем». Это сказал британский экономист. Да, трудно, да, экономический кризис, но мы все время оставляем вот эти элементы, вот эти и эти. Это ли не подтверждение того, что проводится у нас?

То есть это, говоря экономическим языком, пресловутое «цена-качество»?

Дмитрий Пиневич:

Да, совершенно верно. Мы же держим цены. Мы же держим цены не только наших отечественных препаратов, мы держим цены коммерческого рынка. Кто бы что не говорил, оригинальный препарат у нас может стоить дороже, но при этом должно быть как минимум три-четыре дженерика, которые будут стоить в стократ дешевле. Так вот заключение ВОЗовских экспертов звучало таким образом, что защита домашних хозяйств в Беларуси сопоставима с самыми богатыми странами Евросоюза.

То есть доступность медицинской помощи у нас, может быть, не лучше, но не хуже, чем во Франции, Германии?

Дмитрий Пиневич:

Доступность медицинской помощи по оценке ВОЗовской, которая находится в Женеве, мы являемся одним из трех стран, которые обеспечивают доступность выше всех. Это Канада, Бруней и Республика Беларусь.

С Вами поспорит наверняка житель Фрунзенского района Минска или небольшого города, который не может, например, записаться на завтра к окулисту. Так где ж та доступность? И в этом смысле мы лучше, чем в Германии?

Дмитрий Пиневич:

Да. В любом случае я бы это называл очередностью плановой помощи, очередность неотложной помощи. Неотложная помощь жителю Фрунзенского района, он приедет в 10-ю клиническую больницу, где ему будет оказана неотложная медицинская помощь в тот же день. Плановая помощь — вопрос заключается только в том, что ты должен прийти и иметь возможность записаться на то время, которое тебе удобно. Безусловно, мы ставим некие рамки.

Я когда был во Франции, мы посещали одну из клиник, когда строили здесь наши центры. У нас была переводчик, она эмигрантка, наверное, в третьем колене. И вот мы шли, и она спрашивает: а у вас есть хорошие травматологи? Я говорю: безусловно. Она говорит: знаете, я сломала ногу, гипс сняли неделю назад, так вот я записалась планово к травматологу через два месяца, а зарплата через месяц. Для меня это было таким легким изумлением. У нас такого нет.

Концептуально меняется взаимоотношение врач-пациент. Мы идем к экспертной системе оказания помощи, то есть заключающимся в сотрудничестве. Мы общаемся, я вас консультирую, вы осознанно выбираете тот или иной путь, но вы ко мне прислушиваетесь как к эксперту.

А это не будет перекладывание ответственности врача на плечи пациента?

Дмитрий Пиневич:

«Хорошо звучит». Мы обсуждаем с пациентом ход лечения. Может быть, не всю специфику, но все равно мы к этому приходим. Здесь профилактика и здоровьесохраняющее поведение — это экономические постулаты. Мне очень тяжело что-то кому-то говорить… Мне всегда хочется сказать: ну если ты куришь, то не считай, что мы боги...

У вас есть экономические рычаги к хирургам и онкологам, которые курят?

Дмитрий Пиневич:

Честно говоря, я через это проходил. Я тоже был хирургом, выйти после 6-часовой операции, вот этот элемент. Сейчас это уходит, раньше это было просто колоссально.

Мы внесли все рекомендации. Когда заключается соглашение между профсоюзной организацией и администрацией клиники, мы пытаемся включить не столько запретов, сколько в том числе и стимуляций. То есть если человек курил и не курит, значит, идут добавки того и другого из фонда экономии. Тут уже вопрос другой: у кого какой фонд экономии.

Раньше я приводил пример проходных, чего сейчас нет. Вот раньше, лет 12 назад, на проходной МАЗа или МТЗ смог, выходили мужики, пили пиво. Человек, когда выходит с конвейера, или из горячего цеха, или из операционной, он должен получить некую реабилитацию. Спорт, в принципе, это самая лучшая реабилитация. Мы показываем город на велодорожке. Нет ничего лучше. То есть нация уже перестраивается. И на минской конференции показывали хорошие слайды: примерно 4 поколения должно быть здравосохрающее поведение, чтобы ты был уверен, что вот там, через 4 поколения, твое, возможно, неправильное поведение не будет отзываться на твоих потомках.

Крепкое здоровье — главный показатель благополучия для жителей Беларуси. Именно его в иерархии ценностей на первое место ставят 70% респондентов – участников соцопроса, проведенного Информационно-аналитическим центром. На втором месте у белорусов — материальная обеспеченность, на третьем — наличие крепкой семьи.