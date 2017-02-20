Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 19 февраля: безвизовый порядок въезда в Беларусь на 5 дней

Новости Беларуси. Беларусь с 12 февраля ввела 5-дневный безвизовый режим для граждан 80 стран. Это 39 стран Европы, из них все страны Евросоюза, а также Бразилия, Индонезия, США, Япония и другие государства. Обязательным условием посещения Беларуси является въезд через Национальный аэропорт «Минск». Свою полную поддержку данного шага высказала Всемирная туристская организация. Но некоторые наши коллеги, политики и чиновники из Российской Федерации высказали свою озабоченность и настороженность таким шагом. Какие выгоды мы ждём от этого шага? И, с другой стороны, какие опасности нас, возможно, ожидают? Это обсуждали в рамках ток-шоу «Что происходит».

Гости в студии:

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор политических наук, профессор

Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси

Владимир Базанов, заместитель председателя постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Виталий Наумчик, первый заместитель начальника департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Анна Муха, начальник отдела маркетинга и качества туристских услуг департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь

Анатолий Акантинов, член правления ОО «Гильдия маркетологов», эксперт по территориальному маркетингу и имиджу