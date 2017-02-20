Традиционный офицерский бал прошел в Молодечно накануне Дня защитников Отечества

Новости Беларуси. В честь мужества и самоотверженности. В районах Минской области проходят торжества по случаю Дня защитников Отечества. В первую очередь поздравления принимают военнослужащие.

Так, по традиции в Молодечно прошел офицерский бал. Здесь звучали известные военные песни, а во время танцевального блока офицеры вместе со своими спутницами жизни станцевали вальсы и полонезы.

Между прочим, офицерский бал стал первым в цепочке празднований дня настоящих мужчин. Поздравления защитники Отечества в эти дни принимают и на службе, и дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.