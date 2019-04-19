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«То, о чём он говорит – это всё реально»: реакция минчан на Послание Президента

19 апреля 2019 19:59
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Новости Беларуси. Ежегодное обращение к народу минчане смогли послушать не только дома, но и на работе и даже в торговых центрах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«То, о чём он говорит – это всё реально»: реакция минчан на Послание Президента-1

«То, о чём он говорит – это всё реально»: реакция минчан на Послание Президента-3

Жителей столицы особенно интересует рост зарплат и пенсий, вопрос суверенитета страны. Некоторые положительно отметили активную внешнюю политику Беларуси. Вместе с тем для минчан остро стоит вопрос о росте цен на продукты питания и топливо.

«То, о чём он говорит – это всё реально»: реакция минчан на Послание Президента-6

Я думаю то, о чем он говорит – это все реально. У нас сейчас стабильная обстановка, вообще все. Мне сейчас нравится жить.

«То, о чём он говорит – это всё реально»: реакция минчан на Послание Президента-9

Я отметил, что перспективы развития есть нашей страны. Важнее, конечно, суверенитет, потому что мы всегда сможем добиться лучшего результата своим трудом, будучи независимыми.

«То, о чём он говорит – это всё реально»: реакция минчан на Послание Президента-12

Слышно, что он сейчас сказал, что надо иметь много детей. Сами виноваты в том, что не имеем много детей. Я думаю, что надо много уделять внимания нашей молодежи, мы ее теряем.

«То, о чём он говорит – это всё реально»: реакция минчан на Послание Президента-15

Под каждой из озвученных минчанами тем Президент подвел черту и поручил продолжить работу по улучшению условий для жизни и работы.

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Фотофакт

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