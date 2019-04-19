«То, о чём он говорит – это всё реально»: реакция минчан на Послание Президента

Новости Беларуси. Ежегодное обращение к народу минчане смогли послушать не только дома, но и на работе и даже в торговых центрах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жителей столицы особенно интересует рост зарплат и пенсий, вопрос суверенитета страны. Некоторые положительно отметили активную внешнюю политику Беларуси. Вместе с тем для минчан остро стоит вопрос о росте цен на продукты питания и топливо.

Я думаю то, о чем он говорит – это все реально. У нас сейчас стабильная обстановка, вообще все. Мне сейчас нравится жить.

Я отметил, что перспективы развития есть нашей страны. Важнее, конечно, суверенитет, потому что мы всегда сможем добиться лучшего результата своим трудом, будучи независимыми.

Слышно, что он сейчас сказал, что надо иметь много детей. Сами виноваты в том, что не имеем много детей. Я думаю, что надо много уделять внимания нашей молодежи, мы ее теряем.