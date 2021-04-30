Андрей Швед о найденном в Логойском районе захоронении времён ВОВ: здесь от 1500 и более мирных граждан были уничтожены

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Здесь, на священной земле Хатыни, по имеющимся у нас архивным данным, от 1 500 и более мирных граждан были уничтожены немецко-фашистскими оккупантами и полицаями. Здесь в основном женщины, детишки, в том числе грудного возраста, старики, которых уничтожали массово в период начиная с августа 1941 года по 1944 год включительно, то есть до периода освобождения нашей страны от оккупантов. Поэтому уже сегодня мы видим, что сведения, которые имеются в архивных материалах, полностью подтверждаются фактическими данными. Людей приводили сюда, заставляли раздеваться, ложиться друг на друга и в спину, в затылок расстреливали. Результаты первичные осмотра места происшествия подтверждают эти фактические данные.