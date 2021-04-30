Андрей Швед о найденном в Логойском районе захоронении времён ВОВ: здесь от 1500 и более мирных граждан были уничтожены
Новости Беларуси. Массовое захоронение мирных жителей обнаружено возле деревни Логоза Логойского района. О предполагаемом месте трагедии сообщили местные жители. К раскопкам приступил отдельный специализированный поисковый батальон Минобороны. Сейчас на месте работают СК и представители Комитета судебных экспертиз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Процессуальные действия проходят в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Идет изучение архивных документов, опрос свидетелей. По имеющимся данным, в этом районе немецко-фашистские захватчики и полицаи в период с 1941-го по 1944-й расстреляли свыше тысячи граждан.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Здесь, на священной земле Хатыни, по имеющимся у нас архивным данным, от 1 500 и более мирных граждан были уничтожены немецко-фашистскими оккупантами и полицаями. Здесь в основном женщины, детишки, в том числе грудного возраста, старики, которых уничтожали массово в период начиная с августа 1941 года по 1944 год включительно, то есть до периода освобождения нашей страны от оккупантов. Поэтому уже сегодня мы видим, что сведения, которые имеются в архивных материалах, полностью подтверждаются фактическими данными. Людей приводили сюда, заставляли раздеваться, ложиться друг на друга и в спину, в затылок расстреливали. Результаты первичные осмотра места происшествия подтверждают эти фактические данные.
Раскопки продолжатся до октября. В будущем здесь установят памятник. Тем временем в органы прокуратуры продолжают поступать обращения граждан, чьи родные стали жертвами нацистов, с просьбой расследовать факты зверских убийств. Практика для следователей новая. Но, к сожалению, необходимая на фоне попыток реанимировать нацизм. Цель расследований – обеспечение социальной и исторической справедливости, устранение белых пятен истории, укрепление национальной безопасности.