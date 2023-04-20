«То, что развивает душу человека». Минск и Санкт-Петербург подписали «дорожную карту» в сфере образования

От промышленности до культуры. Беларусь и северный регион России намерены и дальше расширять спектр взаимодействия. Сегодня церемония подписания «дорожной карты» состоялась в Центре дополнительного образования детей и молодежи «Эврика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители 210-й школы Санкт-Петербурга и 7-й минской школы договорились о дальнейшем сотрудничестве. В планах создание совместных проектов о сохранении истории Великой Отечественной войны, проведение поисковых работ со школьниками, а также совместные культурные мероприятия.

Татьяна Максимчик, директор средней школы № 210 Центрального района Санкт-Петербурга (Россия):

Впечатления о том, что вижу в Беларуси, в Минске, то, что я увидела в «Эврике», это на самом деле достойно всяческого внимания и потрясающе. То, что школьники могут, и им это, видимо, нравится, судя по их горящим глазам, вообще заниматься историей. История – это не только факты, события, понятия. Это то, что развивает душу человека.

Наталья Боровик, директор средней школы № 7 Минска:

Патриотическое воспитание сегодня как никогда важно и злободневно. Мы еще хотим гордиться тем, что наша школа была школой искусств. Сейчас у нас множество факультативов, в том числе есть у нас и образцовый театральный коллектив «Мельпомена» и хореографическое направление очень развито, поэтому думаю, что мы не только на сценах минского пространства будем сотрудничать, но и Санкт-Петербурга. Я очень надеюсь на продолжение нашей работы.