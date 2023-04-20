Развитие передовых технологий, научно-техническое сотрудничество и производственная кооперация. Совместная работа с регионами России – это укрепление технологического суверенитета и импортонезависимость. Дни Санкт-Петербурга начинаются в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основу для взаимовыгодных проектов заложили президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин. Сегодня мы вместе противостоим исключительным западным санкциям, отстаиваем национальные интересы. Беларусь – на первом месте по объему товарооборота с городом на Неве среди стран СНГ. В прошлом году он составил 2 миллиарда 650 миллионов долларов – на 3 % больше, чем в 2021-м. Наш импорт в Северную столицу России вырос почти в полтора раза.

В марте в Петербурге прошел II Белорусский продовольственный форум. Участие приняли более 400 компаний, заключены новые выгодные контракты. Все больше Питер закупает техники в Беларуси – за прошлый год 2 тысячи 800 единиц. На базе горного института работает центр компетенций «БелАЗа». Вместе продвигаем передовые инженерные школы, занимаемся разработками. Важный логистический проект — порт «Бронка».

Сегодня в Минске встречают самую масштабную в истории двусторонних контактов делегацию Санкт-Петербурга. Перед началом праздничной программы гости прибыли к монументу Победы. По уже сложившейся традиции представители делегации почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Вскоре начнется череда праздничных и деловых мероприятий. Запланирован ряд встреч на высшем уровне, посещение предприятий, совместная работа по отраслевым программам в различных областях. Торжественное открытие дней Санкт-Петербурга в Минске состоится в городской ратуше. В ближайшие дни состоится заседание Совета делового сотрудничества, планируется подписание «дорожной карты» до 2026 года.