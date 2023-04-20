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Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий отмечает 50-летие. Поздравление Президента

20 апреля 2023 08:53
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Новости Беларуси. Кузница высококвалифицированных кадров. Знаковую дату отмечает сегодня, 20 апреля, Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий – 50 лет со дня образования. С юбилеем преподавательский состав и студентов учреждения образования поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий отмечает 50-летие. Поздравление Президента-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня ваш вуз обеспечивает высокий уровень подготовки кадров по целому ряду востребованных специальностей, а его выпускники добросовестно трудятся на предприятиях перерабатывающей промышленности нашей страны. Уверен, что вы и в дальнейшем будете приумножать лучшие традиции отечественного образования и воспитывать настоящих патриотов Беларуси.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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