Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий отмечает 50-летие. Поздравление Президента

Новости Беларуси. Кузница высококвалифицированных кадров. Знаковую дату отмечает сегодня, 20 апреля, Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий – 50 лет со дня образования. С юбилеем преподавательский состав и студентов учреждения образования поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня ваш вуз обеспечивает высокий уровень подготовки кадров по целому ряду востребованных специальностей, а его выпускники добросовестно трудятся на предприятиях перерабатывающей промышленности нашей страны. Уверен, что вы и в дальнейшем будете приумножать лучшие традиции отечественного образования и воспитывать настоящих патриотов Беларуси.