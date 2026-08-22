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Творчество без границ: ЦДОДиМ «Ветразь» открывает таланты у ребят с с ограниченными возможностями

22 августа 2026 11:45
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Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ветразь» – точка притяжения для тех, чья душа требует творчества и самовыражения. Особое место в работе центра занимают объединения по интересам для ребят с ограниченными возможностями.

Творчество без границ: ЦДОДиМ «Ветразь» открывает таланты у ребят с с ограниченными возможностями-2

Екатерина Сизова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ЦДОДиМ «Ветразь» г. Минска:
Это занятия театральным творчеством, вокальным исполнительством, инструментальной музыкой, а также изобразительным искусством и декоративно-прикладным творчеством. Помимо этого, у нас еще есть такое направление, как общественно-гуманитарный профиль, где у ребят есть возможность изучать английский язык. 

Помимо этого, есть социально-коммуникативный профиль, где ребята также посредством компьютерной грамотности могут учиться в наших объединениях по интересам. В прошлом году наш центр посещали 59 учащихся. Для них было разработано порядка 22 индивидуальных программ. Но помимо индивидуальных программ, также мы занимаемся и в группах. 

Подробности в видео.

# Образование в Беларуси

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