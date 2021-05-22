«Это обращение к духовной составляющей жизни человека». В БГУ отметили 100-летний юбилей песнопениями и молитвой

Несмотря на прохладную погоду, всех участников встречи согревала особая атмосфера. Световое и звуковое оформление внутреннего дворика Белгосуниверситета украсило и выступление сводного хора семи высших учебных заведений страны. Около 200 человек проявили себя в акапельном исполнении.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Это обращение к духовной составляющей жизни человека, чтобы студенчество наше, будущее нашей страны, от внутреннего мира которых будет зависеть успех их профессий, их личная жизнь, а вместе с тем и будущее нашей страны, чтобы эта сторона жизни была в их непрестанном внимании и давала добрые плоды и результаты.