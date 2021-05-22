«Это обращение к духовной составляющей жизни человека». В БГУ отметили 100-летний юбилей песнопениями и молитвой

Новости Беларуси. Религиозные тексты и духовные песнопения. В честь векового юбилея БГУ у его стен состоялся необычный вечер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Религиозные тексты и духовные песнопения. В честь векового юбилея БГУ у его стен состоялся необычный вечер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители православного и католического духовенства, гости, студенты и преподаватели в сопровождении хора Свято-Духова кафедрального собора исполнили благодарственную молитву. Также состоялось богослужение. Его провел митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.
Несмотря на прохладную погоду, всех участников встречи согревала особая атмосфера. Световое и звуковое оформление внутреннего дворика Белгосуниверситета украсило и выступление сводного хора семи высших учебных заведений страны. Около 200 человек проявили себя в акапельном исполнении.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Это обращение к духовной составляющей жизни человека, чтобы студенчество наше, будущее нашей страны, от внутреннего мира которых будет зависеть успех их профессий, их личная жизнь, а вместе с тем и будущее нашей страны, чтобы эта сторона жизни была в их непрестанном внимании и давала добрые плоды и результаты.
100-летие БГУ – знаковая для Беларуси и национальной системы образования дата. Она внесена в список памятных дат ЮНЕСКО.