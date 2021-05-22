«Я очень люблю атмосферу». Традиционный субботний автопробег соединил Могилёв и Шклов

Новости Беларуси. Традиционный субботний автопробег 22 мая соединил Могилев и Шклов. В центре внимания участников – потенциал развития регионов. Знакомство с работой шкловской бумажной фабрики и работой врачей – это уже потом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утро участники марафона начали с украшения машин государственной символикой. К слову, среди тех, кто отправится в Шклов, немало детей. Погода в регионе располагает к путешествиям по родной земле всей семьей. Еще до старта самое молодое общественное объединение страны – «Патриоты Беларуси» – пополнилось новыми друзьями.

Анастасия Романенко, жительница Могилева:

Я мать троих детей. И каждый автопробег (это не первый) у меня прямо какой-то заряд такой энергии, позитива. Вот я очень люблю атмосферу. Мне нравится, что мы все дружные.

Юрий Старостенко, житель Березино:

Каждый автопробег ждем как праздник. Это выходной день, ждем эту субботу с нетерпением. Плохо, что не всегда режим работы (я работаю в лесхозе простым рамщиком) позволяет участвовать во всех мероприятиях, в которых хочется, но стараемся, где-то выкраиваем время.

Татьяна Яковцева, жительница Гомеля:

Мне пришлось встать сегодня в четыре часа, потому что в 05:30 нужно было выехать из Гомеля, чтобы встретиться со своими могилевскими друзьями. Они приезжали к нам в Гомель, и теперь у меня ответный визит. Дело в том, что эти совместные поездки наполняют сердце радостью, потому что когда едешь на встречу, проезжаешь наши красивые леса, поля, деревни, это так вдохновляет и радует. И говорит о том, что нам есть за что постоять, что сохранить и что приумножить.