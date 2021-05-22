Это место ассоциируется с лошадьми. Где в Ратомке обучают конному спорту
Стюша Тайм, блогер:
Для большинства белорусов Ратомка – это не просто поселок, а место, которое ассоциируется с лошадьми. Сегодня мы приехали в Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства, чтобы поближе познакомиться с этими прекрасными животными.
Мы встретились с администратором конно-спортивного клуба, с Аллой. Алла, расскажите, какие виды спорта здесь у вас развиваются.
Алла Пуцята, администратор конно-спортивного клуба:
Основные три вида спорта, которые являются олимпийскими видами спорта, – это, первое, выездка, второе – троеборье. Третий вид спорта – это конкур.
Стюша Тайм:
А с какого возраста ребята у вас начинают заниматься?
Алла Пуцята:
С 9-летнего возраста наши детки попадают в конно-спортивную школу. Первый год дети учатся седлать лошадь, чистить ее, ухаживать за ней. На втором году обучения детки уже активно прыгают и немножко ездят уже «хорошо-хорошо». После второго года обучения они потом идут на распределение в спорт.
Стюша Тайм:
Расскажите, какие породы лошадей есть в вашем центре?
Алла Пуцята:
Пород, конечно, много у нас в центре. Основная порода, которую наш завод активно выращивает, – это тракененская.
Стюша Тайм:
Я вижу, что очень умная порода, ей понравилась видеосъемка. Какие услуги предоставляет ваш центр для людей, которые просто хотят приехать в Ратомку, отдохнуть с семьей, например, на выходных?
Алла Пуцята:
В первую очередь хотелось бы рассказать про наш конно-спортивный клуб, раз мы находимся в центре олимпийской подготовки по конному спорту, соответственно, услуги, конечно же, с лошадками. Прогулки у нас есть, по пересеченной местности, там, где находится троеборная трасса. Катание верхом, по кругам, как на открытой площадке, так и в нашем манеже.
Стюша Тайм:
Есть какая-то предварительная запись (нужно позвонить) или можно сразу приехать?
Алла Пуцята:
Да, конечно, у нас сейчас сезон открылся, наплыв людей большой. Конечно, желательно по предварительной записи, хотя бы за день, что касается услуг по верховой езде. Люди могут также с проживанием, с питанием быть у нас, пользоваться услугами на какой-то короткий период времени либо на длительный.
Итак, Анастасия, чтобы прочувствовать всю атмосферу наших прокатных услуг, вы обязаны сегодня покататься.
Стюша Тайм:
Я только за, я обожаю кататься на лошадях.
Алла Пуцята:
Супер.
Стюша Тайм:
Теперь мы идем, я так понимаю, в отделение проката.
Алла Пуцята:
Совершенно верно. Мы должны прежде всего думать о нашей безопасности. Шлем – безопасность нашей головы.
Стюша Тайм:
Я готова.
Алла Пуцята:
Поэтому обязательно примеряем шлем.
Стюша Тайм:
Класс, я счастливчик.
Алла Пуцята:
Ровненько-ровненько сидите, и чтобы это было не травмоопасно для нашей спины.
Стюша Тайм:
Лошади – мирные, спокойные, передают душевную атмосферу. Здесь очень приятно. Спасибо большое Герде за то, что сегодня покатала меня.