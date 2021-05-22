Это место ассоциируется с лошадьми. Где в Ратомке обучают конному спорту

Стюша Тайм, блогер:

Для большинства белорусов Ратомка – это не просто поселок, а место, которое ассоциируется с лошадьми. Сегодня мы приехали в Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства, чтобы поближе познакомиться с этими прекрасными животными. Мы встретились с администратором конно-спортивного клуба, с Аллой. Алла, расскажите, какие виды спорта здесь у вас развиваются.

Алла Пуцята, администратор конно-спортивного клуба:

Основные три вида спорта, которые являются олимпийскими видами спорта, – это, первое, выездка, второе – троеборье. Третий вид спорта – это конкур. Стюша Тайм:

А с какого возраста ребята у вас начинают заниматься? Алла Пуцята:

С 9-летнего возраста наши детки попадают в конно-спортивную школу. Первый год дети учатся седлать лошадь, чистить ее, ухаживать за ней. На втором году обучения детки уже активно прыгают и немножко ездят уже «хорошо-хорошо». После второго года обучения они потом идут на распределение в спорт.

Стюша Тайм:

Расскажите, какие породы лошадей есть в вашем центре? Алла Пуцята:

Пород, конечно, много у нас в центре. Основная порода, которую наш завод активно выращивает, – это тракененская.

Стюша Тайм:

Я вижу, что очень умная порода, ей понравилась видеосъемка. Какие услуги предоставляет ваш центр для людей, которые просто хотят приехать в Ратомку, отдохнуть с семьей, например, на выходных? Алла Пуцята:

В первую очередь хотелось бы рассказать про наш конно-спортивный клуб, раз мы находимся в центре олимпийской подготовки по конному спорту, соответственно, услуги, конечно же, с лошадками. Прогулки у нас есть, по пересеченной местности, там, где находится троеборная трасса. Катание верхом, по кругам, как на открытой площадке, так и в нашем манеже.

Стюша Тайм:

Есть какая-то предварительная запись (нужно позвонить) или можно сразу приехать? Алла Пуцята:

Да, конечно, у нас сейчас сезон открылся, наплыв людей большой. Конечно, желательно по предварительной записи, хотя бы за день, что касается услуг по верховой езде. Люди могут также с проживанием, с питанием быть у нас, пользоваться услугами на какой-то короткий период времени либо на длительный. Итак, Анастасия, чтобы прочувствовать всю атмосферу наших прокатных услуг, вы обязаны сегодня покататься.

Стюша Тайм:

Я только за, я обожаю кататься на лошадях. Алла Пуцята:

Супер. Стюша Тайм:

Теперь мы идем, я так понимаю, в отделение проката. Алла Пуцята:

Совершенно верно. Мы должны прежде всего думать о нашей безопасности. Шлем – безопасность нашей головы. Стюша Тайм:

Я готова.

Алла Пуцята:

Поэтому обязательно примеряем шлем. Стюша Тайм:

Класс, я счастливчик.