«ТИБО-2017»: роботы, гаджеты, электронное правительство, или До чего дошел прогресс в Беларуси

Выставка «ТИБО» завершилась в Минске. Это форум, посвященный телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям. Президент Лукашенко во время вчерашнего послания народу и парламенту не раз возвращался к теме новых знаний и разработок, электронному правительству – все это необходимо для создания экономики завтрашнего дня. Евгений Горин рассказывает.

Четвертая промышленная революция и информатизация. Два тренда, к которым стремятся развитые страны. Что это такое, становится ясно на примерах с белорусской выставки «ТИБО». В самом центре – стенд с презентацией электронного правительства. Это проект, который позволит ускорить развитие страны. Чем меньше бюрократических барьеров, тем выше эффективность во всех сферах общества.

Михаил Чащин, директор департамента информатизации Министерства связи и информатизации Республики Беларусь:

Для человека электронное правительство прежде всего позволяет общаться с государством наравне, как с самим собой, как между гражданами. Человек обращается к государству, не ждет в очереди. Он именно использует цифровые технологии для общения с государством.

Электронное правительство как новая форма работы госорганов – проект уже недалекого будущего. Через пять лет не менее 70% госуслуг должны оказываться в электронном виде. По оценке ООН, Беларусь на 49 месте среди 193 стран с высокой динамикой развития информационно-коммуникационных технологий.

Виталий Гмырак, руководитель научно-технического парка БНТУ «Политехник»:

Это проекты вообще из различных сфер. Медицина, энергетика. Инновационный бизнес создает новые рабочие места. Это экспорт.

На выставке публику развлекали летающими дронами. Но в сельском хозяйстве их используют для сбора информации с полей.

Александр Яковлев, сооснователь компании-разработчика онлайн-платформы для точного земледелия:

Государственные предприятия, которые занимаются сельских хозяйством, развитие IT есть, но еще много чего нужно сделать.

А это экспериментальный образец офисного суперкомпьютера «Скиф-Гео Офис». Детище Объединенного института проблем информатики Академии наук. Геологи на нем вычисляют эффективность бурения.

Сергей Кругликов, заместитель генерального директора Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Суперкомпьютер позволяет производить вычисления со скоростью 10 триллионов операций в секунду.

Разработка БНТУ тоже помогает экономить время. Проверить родинку на вероятность раковой опухоли вот на таком компьютере получается всего за 60 секунд.

Студент БНТУ:

Для начала нам надо сделать фотографию родинки. Загружается, отправляем на сервер. В БНТУ есть суперкомпьютер и на него данные отправляются, там они обрабатываются.

Пока кто-то путешествует по виртуальной реальности, Максим в игровой форме учит детей основам робототехники.

Максим Массальский, основатель и главный инженер компании по робототехники:

Эти соревнования спонсируются IT-компаниями. Замечают талантливых сотрудников, предоставляют им даже работу. Мы уже растим такое молодое поколение электронщиков-программистов-«железянщиков».

Система «умный дом» обеспечивает безопасность, комфорт и ресурсосбережение. Хоть в особняке, хоть в квартире. Пример, когда электроника облегчает быт. В Беларуси разработка может быть массово внедрена уже через несколько лет.

А вот такие умные браслеты заинтересовали азербайджанских правоохранителей. Девайс следит за осужденными на ограничение свободы. Подойдет не только на запястье, но и на лодыжку. Белорусская компания уже запускает в Баку пилотный проект.

Фархад Алиев, директор компании по разработке браслетов слежения:

Браслет оснащен датчиком пульса, температуры, позволяет определить, что человек его надел на себя.

На «ТИБО» показали возможности высокоскоростного интернета пятого поколения. Внедрять его планируют в 2020 году.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Что касается экономики Республики Беларусь, мы очень долго и много говорим, что такое новая экономика. Вы сегодня можете посмотреть, что такое новая экономика, которая будет, наверное, определять развитие цивилизации в ближайшее время. Поэтому для нас это очень важно, что мы находимся в авангарде этого процесса.

Прогресс не идет вперед, а летит. За 8 лет Беларусь поднялась с 84 места на 31 в рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий. Это среди 175 стран. А у себя в регионе мы абсолютный лидер.

Когда закрывается «ТИБО», открываются новые возможности для инновационного развития. Выставка – хороший показатель распространения в Беларуси высоких технологий. Многие из них еще недавно были уникальными прототипами в единственном числе. А сегодня – часть повседневной жизни.