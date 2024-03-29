Прямой эфир

Тета-хилинг – стоит ли доверять новой методике саморазвития?

29 марта 2024 18:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тета-хилинг – новая методика саморазвития. Последователи этой практики верят, что с помощью определенных мозговых волн можно войти в глубокое медитативное состояние, которое способно активизировать жизненную энергию и даровать исцеление, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Тета-хилинг – стоит ли доверять новой методике саморазвития?-1

Алеся Шкутко, тета-практик:
Тета-медитация – это медитация, когда мы входим в определенное специальное состояние медитативное, но это не сон, это важно. То есть идет работа закрытыми глазами, мозг работает преимущественно в тета-волнах. И именно в этом состоянии мы открываемся для исцеления и для трансформации, для того, чтобы убрать переживания, страхи, блоки, вот то, что нас тревожит в обычной жизни.

Тета-хилинг – стоит ли доверять новой методике саморазвития?-4

Артем Ершов, наставник духовного и личностного роста:
Мы можем перепрошить свой мозг через практику медитаций. Соответственно, мы учимся управлять своим вниманием и если мы начнем уделять каким-то областям своей жизни больше внимания в своем разуме, то, соответственно, мы можем перепрошить какие-то программы.

Француз дожил до 50 лет с мозгом размером с горошину! Как такое возможно? – подробности здесь.

Тета-хилинг – стоит ли доверять новой методике саморазвития?-7

Несмотря на популярность, официальная наука тета‑хилинг не признает. Но значит ли это, что методика не работает? Да, медитация не может вылечить вас от заболеваний, но улучшить самочувствие или помочь справиться с тревожностью вполне.

Алеся Шкутко, тета-практик:
Нужно понимать, что методика тета-хилинг, она ни в коем случае не отменяет лекарства и помощи врачей. То есть, это метод сопровождающий к основному лечению, если мы говорим о заболеваниях. В методике тета-хилинг достаточно много различных техник, чтобы поработать со здоровьем, с желаниями. Ко мне обратилась приятельница, она вышла замуж, у них не получилось зачать ребенка. По медицинским показателям и она, и ее муж здоровы. И мы поработали с ее страхами, ее убеждениями. Спустя время, она мне написала, что она беременна, она родила прекрасного замечательного мальчика.

Подробности в видео.

# Необычное # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Какие методики используют мелиораторы в Лиозненском районе? Побывали на весенних сельхозработах
29 марта 2024 18:08

Какие методики используют мелиораторы в Лиозненском районе? Побывали на весенних сельхозработах

Француз дожил до 50 лет с мозгом размером с горошину! Как такое возможно?
29 марта 2024 18:08

Француз дожил до 50 лет с мозгом размером с горошину! Как такое возможно?

На все 100 или всё-таки нет – на сколько процентов работает наш мозг?
29 марта 2024 18:06

На все 100 или всё-таки нет – на сколько процентов работает наш мозг?