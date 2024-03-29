Тета-хилинг – стоит ли доверять новой методике саморазвития?
Тета-хилинг – новая методика саморазвития. Последователи этой практики верят, что с помощью определенных мозговых волн можно войти в глубокое медитативное состояние, которое способно активизировать жизненную энергию и даровать исцеление, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Алеся Шкутко, тета-практик:
Тета-медитация – это медитация, когда мы входим в определенное специальное состояние медитативное, но это не сон, это важно. То есть идет работа закрытыми глазами, мозг работает преимущественно в тета-волнах. И именно в этом состоянии мы открываемся для исцеления и для трансформации, для того, чтобы убрать переживания, страхи, блоки, вот то, что нас тревожит в обычной жизни.
Артем Ершов, наставник духовного и личностного роста:
Мы можем перепрошить свой мозг через практику медитаций. Соответственно, мы учимся управлять своим вниманием и если мы начнем уделять каким-то областям своей жизни больше внимания в своем разуме, то, соответственно, мы можем перепрошить какие-то программы.
Француз дожил до 50 лет с мозгом размером с горошину! Как такое возможно? – подробности здесь.
Несмотря на популярность, официальная наука тета‑хилинг не признает. Но значит ли это, что методика не работает? Да, медитация не может вылечить вас от заболеваний, но улучшить самочувствие или помочь справиться с тревожностью вполне.
Алеся Шкутко, тета-практик:
Нужно понимать, что методика тета-хилинг, она ни в коем случае не отменяет лекарства и помощи врачей. То есть, это метод сопровождающий к основному лечению, если мы говорим о заболеваниях. В методике тета-хилинг достаточно много различных техник, чтобы поработать со здоровьем, с желаниями. Ко мне обратилась приятельница, она вышла замуж, у них не получилось зачать ребенка. По медицинским показателям и она, и ее муж здоровы. И мы поработали с ее страхами, ее убеждениями. Спустя время, она мне написала, что она беременна, она родила прекрасного замечательного мальчика.
Подробности в видео.