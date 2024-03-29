Тета-хилинг – стоит ли доверять новой методике саморазвития?

Тета-хилинг – новая методика саморазвития. Последователи этой практики верят, что с помощью определенных мозговых волн можно войти в глубокое медитативное состояние, которое способно активизировать жизненную энергию и даровать исцеление, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Алеся Шкутко, тета-практик:

Тета-медитация – это медитация, когда мы входим в определенное специальное состояние медитативное, но это не сон, это важно. То есть идет работа закрытыми глазами, мозг работает преимущественно в тета-волнах. И именно в этом состоянии мы открываемся для исцеления и для трансформации, для того, чтобы убрать переживания, страхи, блоки, вот то, что нас тревожит в обычной жизни.

Артем Ершов, наставник духовного и личностного роста:

Мы можем перепрошить свой мозг через практику медитаций. Соответственно, мы учимся управлять своим вниманием и если мы начнем уделять каким-то областям своей жизни больше внимания в своем разуме, то, соответственно, мы можем перепрошить какие-то программы. Француз дожил до 50 лет с мозгом размером с горошину! Как такое возможно? – подробности здесь.