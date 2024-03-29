Какие методики используют мелиораторы в Лиозненском районе? Побывали на весенних сельхозработах

Беларусь – единственная на постсоветском пространстве страна, которая полностью сохранила свой мелиоративный комплекс. Сегодня он, без преувеличения, переживает второе рождение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ноябре 2022 года во время республиканского семинара-совещания по восстановлению и использованию мелиорированных земель глава государства четко расставил акценты и определил задачи. Каждый клочок земли должен быть использован на благо республики – эту аксиому Президент повторял не единожды. За два года только в Витебской области втрое увеличили площади мелиорированных земель, введенных в сельхозоборот. О том, какую работу еще предстоит выполнить в регионе, расскажет Александра Ходюкова.

Вот смотрите, как здесь: остановимся – провалимся, будет трактор тянуть. Но земли вокруг очень плодородные. Доработаем, доведем, сельхозники будут нам спасибо говорить и урожай брать! Настоящих мелиораторов сложностями не испугать. За рулем внедорожника – Николай Селезнев. 40 лет назад начинал экскаваторщиком, теперь возглавляет одно из лучших подразделений Витебской области – Лиозненское предприятие мелиоративных систем. Николай Васильевич объясняет: хлеборобам некогда ждать, пока вода высохнет под лучами солнца, сеять будет поздно.

Николай Селезнев, директор Лиозненского предприятия мелиоративных систем:

На этом объекте делается реконструкция. Кладется, сгущается дренаж. Коллектор одноковшовый работает, кладет трубу, бульдозер занимается присыпкой, понижением ложбин на поле. Экскаватор стоит за нами, придет бочка, и начнут промывать систему. Как показывает практика, после мелиорации земель урожайность повышается на 20-30 %. Из такой очевидной выгоды и задача – восстановить как можно больше территорий.

Александра Ходюкова, корреспондент:

За 2023 год лиозненские мелиораторы построили новые системы на площади свыше 500 гектаров. Первый урожай уже подтвердил – угодья получились отличные. В этом сезоне объем работы не меньше. Сейчас идет реконструкция вблизи деревени Розумово. Затем «спецдесант» отправится на Яськовщину – там нужно обработать почти 150 гектаров земли.

На этой площади в 260 гектаров проходит один из заключительных этапов – прокладка дренажных труб. По ним вся лишняя вода будет уходить в специальные колодцы. Процесс ответственный: ошибок и просчетов допустить нельзя. Николай Селезнев:

Президент сегодня ставит большую задачу, на самом деле – 60-70 % земель уже требуют реконструкции. Деньги сегодня есть. Мы в прошлом году закупили порядка четырех экскаваторов, пару BELARUS, два бульдозера. Технически мы перевооружились неплохо. Ждем МАЗ 20-тонник и низкий трал – возить технику. Только в Лиозненском районе находится свыше 23 тысяч гектаров осушенных площадей, из них 19 тысяч – сельхозназначения. Несмотря на то, что местами лежит снег, техника работает в полях уже давно.