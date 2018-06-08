Тест-драйв нового 290-тонного «БелАЗа». Репортаж СТВ
Новости Беларуси. «БелАЗ» представил новый самосвал грузоподъемностью 290 тонн. Такие белорусские тяжеловесы уже прокладывают путь в Северную и Южную Америку, Азию и Африку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В многотоннике собраны самые передовые технологические решения – от инновационной рамы до необычной лестницы. Машина развивает скорость до 60 километров в час, а под капотом – почти 3000 лошадиных сил.
Наш корреспондент Ольга Коршун побывала на автомобильной премьере.
В семье «БелАЗов» – пополнение. Этот карьерный самосвал грузоподъемностью 290 тонн буквально стал весомым аргументом для конкурентов.
Работа над автомобилем шла четыре года. Трудились даже дольше, чем над созданием 450-тонника. В самосвале собраны самые передовые технологии, рассказывает конструктор. К примеру, рама выполнена из 9 литых элементов – это обеспечивает особую прочность.
Чтобы быстро заправить такого гиганта, тоже пошли на хитрость.
Алексей Любецкий, заместитель главного конструктора ОАО «Белаз»:
Топливо можно заправлять через клапан быстрой заправки. Удобно, что подъезжает специальный заправщик, вставляется шланг как в болиде «Формулы-1». Объем бака 4 360 литров, поэтому для ускорения нужна именно такая быстрая заправка.
Ольга Коршун, СТВ:
Создавая лестницу, конструкторы в первую очередь побеспокоились о водителях-женщинах. Специальный трап делает восхождение на многотонник более комфортным и безопасным. 21 ступенька, и ты на высоте 4 метров.
Когда поднимаешься на палубу многотонника, ощущение – как на волнах. Все дело в особой подвеске, которая обеспечивает плавность хода. Максимальная скорость машины – 64 километра в час (под капотом – почти 3000 лошадиных сил). Но водитель с 38-летним стажем приручил этого гиганта буквально с первого поворота руля.
Владимир Дядев, водитель-испытатель:
Здесь отличный усилитель потока руля. Здесь электропривод. Очень, очень легко – не тяжелее, чем легковой автомобиль.
Водителю действительно остается только крутить баранку. За состоянием автомобиля следит техника: на электронную панель стекается информация с десятков датчиков.
Владимир Дядев:
Есть параметры давления в шинах, можно смотреть давление в подвеске. Все выведено на панель.
Этот самосвал пользуется особым спросом в Северной и Южной Америке, Африке и некоторых странах Азиатского региона.
Денис Яцкевич, заместитель начальника коммерческого отдела ОАО «БелАЗ»:
Наша цель номер один – попасть на родину к нашим конкурентам, в Соединенные Штаты Америки, Канаду и Мексику. В Мексике, в частности, скажем так климат для нас более дружественный. Оттуда мы планируем попытаться зайти на рынок Северной Америки и охватить ее. Ну и не забываем про Африку – Намибия, ЮАР.
А пока самосвал проходит испытания на родном полигоне. Его обкатка займет примерно полгода.