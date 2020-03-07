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Тепло, как в апреле. Синоптики рассказали о погоде на неделю

07 марта 2020 17:31
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Март растекается в лужах. Температурный режим на неделе порадует хорошим плюсом. Зато подмочит репутацию небесная канцелярия. Впереди дожди, не забудьте прихватить зонт, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели метеотренды в стране будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. А к середине недели утром и днём погоду сделают атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

Тепло, как в апреле. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Владимир Коледа, инженер-синоптик Белгидромета:
С первых дней календарной весны в Беларуси сохраняется тёплая погода. Температура на 7-9 градусов превышает климатическую норму и соответствует первой половине апреля. И на предстоящей неделе также характер погоды существенно не изменится. Сохранится очень тёплая для этого времени погода. 9-го во многих районах, а 10-го местами – кратковременные дожди. Температура воздуха ночью от 0 до +7, дневной фон температуры +6 +12. Во второй половине недели ожидается ветреная и с дождями погода, но так же тепло.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Тепло, как в апреле. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Тепло, как в апреле. Синоптики рассказали о погоде на неделю-6

Тепло, как в апреле. Синоптики рассказали о погоде на неделю-8

Тепло, как в апреле. Синоптики рассказали о погоде на неделю-10

Тепло, как в апреле. Синоптики рассказали о погоде на неделю-12

Тепло, как в апреле. Синоптики рассказали о погоде на неделю-14

# Погода в Беларуси # общество # Владимир Коледа

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