Тепло, как в апреле. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Март растекается в лужах. Температурный режим на неделе порадует хорошим плюсом. Зато подмочит репутацию небесная канцелярия. Впереди дожди, не забудьте прихватить зонт, рассказали в программе «Плюс-минус» . В начале недели метеотренды в стране будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. А к середине недели утром и днём погоду сделают атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

Владимир Коледа, инженер-синоптик Белгидромета:

С первых дней календарной весны в Беларуси сохраняется тёплая погода. Температура на 7-9 градусов превышает климатическую норму и соответствует первой половине апреля. И на предстоящей неделе также характер погоды существенно не изменится. Сохранится очень тёплая для этого времени погода. 9-го во многих районах, а 10-го местами – кратковременные дожди. Температура воздуха ночью от 0 до +7, дневной фон температуры +6 +12. Во второй половине недели ожидается ветреная и с дождями погода, но так же тепло.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам