Подойти к ним с добротой, погладить и сказать: «Мартушка, коровушка моя». Как молодой ветеринар работает в деревне

Мария Кронда, корреспондент:

Жить на деревне хорошо, а работать – еще лучше! Героиня нашего сюжета променяла городской комфорт на фермерскую экзотику.

Минчанка Яна с детства мечтала о карьере актрисы, а стала ветеринаром. Вместо театральных подмостков – молочно-товарная ферма. Вместо актерской труппы – 780 голов дойного стада – таких родных. За границами столицы своя драматургия.

Яна Позняк, ветеринарный фельдшер на молочно-товарной ферме:

Все люди очень дружелюбные. Если кто-то едет на тракторе, он всегда тебе помашет, просигналит, это значит: «Доброе утро!». Вот ты приходишь, люди тебе поднимают настроение и ты уже работаешь с хорошим настроением.

На ветеринарную медицину Яна поступила по наитию. Оказалось – призвание! Молодой специалист встает с первыми «городскими петухами» – общественным транспортом, ведь на работу к 6 утра. Ни свет, ни заря, а у бойцов сельскохозяйственного фронта разгар планерки. На повестке дня сегодня – оздоровительно-профилактические процедуры. Пора на обход.

Яна Позняк:

Если мне срочно нужно осмотреть десять животных, то у нас предполагаются станки для их фиксации. Если теленок заболел, то он будет лежать, отказываться от корма, не подниматься, это уже тогда тревожно, нужно что-то предпринимать и делать.

Взаимная любовь с «пятнистыми» случилась с первого взгляда. Как пришла сюда на практику, так больше и не уходила. Своим трудолюбием вчерашняя студентка полюбилась и местным старожилам. Анна Симончик, бригадир молочно-товарной фермы:

Яна к нам пришла совсем недавно, у нее еще глаза горят и ей все интересно. Александр Курак, главный ветеринарный врач молочно-товарной фермы:

В ней есть инициатива. Человек сам хочет чему-то научиться, попробовать и она не боится сельского хозяйства.

За полгода работы на ферме у новоприбывшей уже большой послужной список: кого-то выходила, кому-то помогла появиться на свет. Яна Позняк:

Телилась корова. Теленок нахлебался много жидкости и чуть не задохнулся, пришлось принимать меры его реанимации. Помогал ветеринарный врач. В принципе, выжил и все хорошо.

Яна никогда не считала себя столичной штучкой. Да и как могут манить огни большого города, когда здесь живет свет любимых глаз. Яна Позняк:

Конечно, нравится общаться с ними. Когда ты к ним зол, они это чувствуют и боятся тебя, вот если подойти к ним с добротой, погладить и сказать: «Мартушка, коровушка моя, не бойся», то они, конечно, почувствуют, что ты к ним хорошо относишься и они не будут так сильно бояться.

Умиление у Яны вызывают не только буренки, но местные красоты. Деревенские рассветы идеально легли бы на холст художника. Яна ежедневно коллекционирует их в своем Instagram и, глядя на восходящее солнце, рисует для себя новые горизонты.

Яна, о чем вы мечтаете? Яна Позняк:

Как любой ветеринар, наверное, открыть свою клинику или, вообще, даже свой приют. А сейчас ферма как мой второй дом, весь этот коллектив как небольшая семья.