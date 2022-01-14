Теперь врачи могут проводить не одну, а сразу несколько операций одновременно. Рассказываем, как такое возможно

Каждый день в мире проводятся тысячи хирургических вмешательств. А ведь миллионы людей имеют в анамнезе не одно, а несколько заболеваний, требующих оперативного лечения. К счастью, есть возможность избавиться от целого ряда проблем со здоровьем за один раз.

Комбинированные (или симультанные) операции позволяют за один наркоз выполнить две и более самостоятельных операций на разных органах. По данным Всемирной организации здравоохранения, потребность в таких хирургических вмешательствах есть у 30 % больных.

Татьяна Зновец, заместитель главного врача по родовспоможению, врач акушер-гинеколог высшей категории 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова г. Минска:

Одновременно проводится лечение двух или трех хирургических заболеваний. Предупреждается прогрессирование заболевания, оперативное лечение которого откладывалось на более поздний срок. Сокращается время суммарного пребывания пациента в стационаре и его дальнейшее лечение. Исключается риск повторного наркоза и его возможных осложнений. Отсутствует необходимость в повторном обследовании и предоперационной подготовке, тем самым повышается экономическая эффективность лечения.

Симультанные операции успешно проводятся на базе 3-й городской клинической больницы имени Евгения Владимировича Клумова. Оснащенные по последнему слову техники операционные позволяют опытным медикам проводить сложнейшие хирургические вмешательства и спасать жизни.

Татьяна Зновец:

К нам обратилась пациентка 51 года по поводу миомы матки больших размеров. Из сопутствующих заболеваний она имела хронический калькулезный холецистит, пупочную грыжу, артериальную гипертензию, сахарный диабет и ожирение. После углубленного дообследования консилиумом врачей было принято решение о возможности и целесообразности выполнения симультанной операции. Пациентке одновременно было выполнено три самостоятельные операции. Это удаление желчного пузыря, удаление матки с придатками и пластика пупочной грыжи. Послеоперационный период протекал без осложнений, и пациентка на десятые сутки в удовлетворительном состоянии выписана домой. Еще одно преимущество комбинированной операции – это психологический аспект. Несмотря на то что за один раз выполняется целый ряд манипуляций, пациент воспринимает их как одну процедуру. Это значительно снижает уровень тревоги и стресса.

Николай Бовтюк, доцент кафедры общей хирургии БГМУ:

Для того чтобы полноценно выполнить такое вмешательство, необходим индивидуальный подход, потому что симультанные операции выполняются как в плановом порядке, так и в экстренном. Пациент, оперированный в плановом порядке, должен быть максимально обследованным, с минимальным риском. УЗИ глубоких вен, поверхностей нижних конечностей, все виды травмопрофилактики принципиально важны, потому что одно из самых существенных осложнений – это венозное тромбоэмболическое осложнение.

Как правило, в комбинированной операции задействованы несколько хирургических бригад. В зависимости от видов вмешательств это могут быть хирурги, гинекологи, кардиологи. Специалисты могут приступать к выполнению манипуляций одновременно или по очереди.

Николай Бовтюк:

Современная анестезия позволяет выполнять длительные вмешательства без особых осложнений. При необходимости в таких операциях возможно выполнять так называемые остановки по ходу, при которых в выровненном положении тела пациента мы получаем через несколько минут адекватные показатели гемодинамики и опять продолжаем хирургическое вмешательство.