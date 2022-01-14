«Было очень интересно услышать, какие поправки внеслись в Конституцию». Что обсудили с молодёжью Гродненской области?

Нестандартный формат открытого диалога объединил свыше 300 человек из числа работающей молодежи и студентов. Телемост связал Гродно и Лиду.

Новости Беларуси. К обсуждению вопросов изменений и дополнений в Конституцию подключилась и Гродненская область. Там состоялся молодежный телемост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К обсуждению подключились эксперты из различных сфер – от чиновников и депутатов до представителей общественных организаций. Молодых людей интересовали вопросы перераспределения полномочий власти и социальная политика. Не обошли стороной тему сохранения национальной самобытности и суверенитета.

Ангелина Корнилович, жительница Волковыска:

Мне было очень интересно услышать, какие поправки внеслись в Конституцию, было очень интересно узнать об этом, услышать рассказ почетных гостей, было очень приятно присутствовать на открытом диалоге. Вопросы многие понравились, многие были конкретными, по делу, конкретизировались. Мне очень понравился вопрос про социальные сети, про лексику цензурную и нецензурную. Был получен ответ.

Обсуждение проекта обновленной Конституции в Гродненской области продолжат. Уже больше тысячи представителей молодежи региона приняли участие в диалоговых площадках.