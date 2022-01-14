В МЧС Беларуси предупредили о сильном ветре. Ожидаются порывы до 27 м/с

Новости Беларуси. В МЧС Беларуси предупредили о сильном ветре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. СМС-рассылка абонентам мобильной связи произведена с самого утра.

В большинстве регионов ожидается ветер порывами до 27 м/с. Объявлен красный уровень опасности. В такую погоду необходимо держаться на улице вдали от шатких конструкций, деревьев и ЛЭП. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций МЧС просит сообщать о них по номерам 101 или 112.