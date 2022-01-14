Прямой эфир

В МЧС Беларуси предупредили о сильном ветре. Ожидаются порывы до 27 м/с

14 января 2022 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В МЧС Беларуси предупредили о сильном ветре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. СМС-рассылка абонентам мобильной связи произведена с самого утра.  

В МЧС Беларуси предупредили о сильном ветре. Ожидаются порывы до 27 м/с-1

В большинстве регионов ожидается ветер порывами до 27 м/с. Объявлен красный уровень опасности. В такую погоду необходимо держаться на улице вдали от шатких конструкций, деревьев и ЛЭП. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций МЧС просит сообщать о них по номерам 101 или 112.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Прятали в годы войны еврейских детей-сирот в картофельной ботве». Как в детдоме №3 уже 80 лет опекают малышей?
14 января 2022 07:19

«Прятали в годы войны еврейских детей-сирот в картофельной ботве». Как в детдоме №3 уже 80 лет опекают малышей?

В СК Беларуси прошла диалоговая площадка. Говорили о совершенствовании системы безопасности государства
14 января 2022 06:50

В СК Беларуси прошла диалоговая площадка. Говорили о совершенствовании системы безопасности государства

Сотрудники крупнейшей белорусской обувной компании встретились с сенатором, чтобы обсудить изменения Конституции
14 января 2022 06:41

Сотрудники крупнейшей белорусской обувной компании встретились с сенатором, чтобы обсудить изменения Конституции