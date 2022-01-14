Как помочь ребёнку в выборе будущей профессии и не навредить? Рассказала психолог

Одно из самых важных решений в жизни каждого человека – выбор будущей профессии. Мы живем в эпоху, когда мир меняется с космической скоростью. Многие профессии меняются под развитием технологий, уходят в онлайн либо заменяются машинами. Как же при таком разнообразии специальностей выбрать занятие себе по душе?

Ксения Храпицкая:

Меня зовут Ксюша, я учусь в 11 классе, и это как раз самое время задуматься о своей будущей профессии, чтобы выбрать именно то, что приносит тебе удовольствие и чем ты хочешь заниматься в будущем. Об этом я начала задумываться давно. Долго искала, думала, пробовала что-то новое. В итоге пришла к выводу, что я хочу развиваться в мире моды, а именно хочу стать дизайнером одежды. Но в этом году я скорее всего поступать никуда не буду. Год я посвящу самообразованию, буду изучать иностранный язык и в это же время думать, куда мне идти дальше. Надеюсь, что уже в следующем году я буду получать высшее образование.

Ольга Гома, детский и семейный психолог:

На самом деле к выбору профессии мы готовимся с самого раннего детства. Дети часто наблюдают за тем, что делают взрослые. Наблюдают за работой продавца, таксиста, водителя автобуса и для себя определяют, что им нравится, а что нет. Впоследствии они проигрывают это, примеряют на себя в сюжетно-ролевых играх друг с другом.

Уже в дошкольном возрасте у ребенка появляются первые идеи о том, кем он хочет стать, когда вырастет. И очень важно, чтобы родители не обесценивали эти идеи, не говорили ребенку о том, что какая-то профессия хорошая или плохая, модная или немодная, низкооплачиваемая или недостойна его.

Ольга Гома:

Уже с дошкольного возраста родители начинают водить детей на кружки. Дети не всегда готовы доводить начатое до конца, и это абсолютно нормально. Здорово, если вы дадите ребенку возможность попробовать как можно больше всего, чтобы он мог исключить то, что ему не нравится. Для того чтобы ребенок понимал, что ему интересно, следует общаться с людьми из разных слоев населения и представителями разных профессий. В особенности с теми, кто горит своим делом и любит его.

Ольга Гома:

Сложнее всего приходится детям, которые выросли в семье, где все принадлежат к какой-то одной профессии или сфере деятельности. И не только потому, что родители настаивают, чтобы он пошел по их стопам, но и потому, что в их окружении, как правило, большинство людей тоже связаны с этой профессией. В возрасте 12-13 лет неплохо дать ребенку возможность попробовать разные профессии. Например, устроить его куда-то на стажировку.

Основную ошибку при выборе профессии мы можем допустить, выбрав то, что рекомендует окружение. Чаще всего это родители, друзья или учителя. Также специалисты советуют не гнаться исключительно за модой и выбирать только топовые специальности. Вместо этого лучше задать себе следующие вопросы.

Ольга Гома:

Предпочитаете ли вы работать руками или головой? Нравится ли вам работать с людьми? Любите ли вы публичные выступления? Может, вам комфортно наедине с собой – писать программы или разбирать машины. Можно порекомендовать ему посмотреть лекции на YouTube или послушать лекции из университетов, в которые он хочет поступать. Таким образом, он сможет понять, насколько хорошо на него ложится эта информация, насколько комфортно ему это слушать.

Нередко школьники при выборе своей будущей профессии прибегают к тестам на профориентацию. Этот метод не панацея, но он также имеет место быть. В особенности, когда человек не понимает, в какую сторону ему двигаться и в чем его сильные и слабые стороны. Ольга Гома:

Но намного эффективнее будет посетить психолога или коуча, который поможет выявить ваши сильные и слабые стороны, задаст правильные вопросы. Вы сможете понять, действительно что вам близко, с кем или чем вам комфортнее работать.