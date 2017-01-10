Теперь с помощью системы ЕРИП можно передать показания счетчика воды для включения в следующий расчётный период

Новости Беларуси. И последнее. Минск подключился к услуге ЕРИП по предоставлению возможности вносить показания счётчиков воды в момент оплаты коммунальных услуг. Внести такие данные стало намного проще – не надо опускать в ящик, звонить, или отправлять СМС.

Система ЕРИП сама передаст показания для начисления платы в извещение за текущий месяц.

На размер платы такой способ внесения данных не повлияет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Штевница, заместитель председателя правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»:

Заходим в дерево ЕРИП, находим ветку коммунальные платежи, вводим свой лицевой счёт, которому принадлежит счет извещения, подтягивается ваш лицевой счет, там же будут подтягиваться показания счетчика. То есть два поля будут заполнены, либо четыре поля будут заполнены, потому что у кого-то два счетчика стоит, у кого-то – четыре. И тогда вводятся показания по каждому счётчику, мы спокойно проходим оплату за жилищно-коммунальные услуги. И одновременно передаем показания счетчика для включения в следующий расчётный период.