Новости Беларуси. Обзавестись собственным жильём специалисту на селе отныне станет намного проще. Теперь на льготных условиях приобретать служебные дома можно в рассрочку. Правда, при этом ближайшие 15 лет нельзя менять место работы. Кто может воспользоваться данными преференциями и насколько востребованы такие нововведения?

Есть грандиозные планы по строительству гаража, бани и детской площадки. Этот коттедж выделило местное хозяйство, как служебное жильё. Теперь же у семьи Губановых есть все шансы сделать дом своим.

Пётр Губанов, механизатор СПК имени Воронецкого:

Хотелось как-то приватизировать его. Мы бы рассмотрели такой вариант, как на 40 лет даётся от государства по указу.

Теперь такая возможность появилась у семьи Губановых и ещё тысяч сельчан. Хозяйство передавая работнику жильё, построенное по кредиту, может перевести на владельца и долг перед банком. Условия оптимальные. Рассрочка погашения - 40 лет под 1% годовых. Единственное «но»: проработать в хозяйстве нужно ещё не меньше 15 лет.

Юлия Черняк, экономист СПК имени Воронецкого:

Нам оценили эту квартиру в миллиард рублей. Это очень много, мы просто не потянем её. Я в декрете. Это просто очень много денег. А, если будет на 40 лет под 1%, мы будем очень рады.

Для молодого специалиста Юлии Черняк новость о таких льготных условиях выкупа жилья стала приятной неожиданностью. Они с мужем недавно получили от хозяйства благоустроенную трёхкомнатную квартиру. Но приватизировать её накладно. Даже подумывали переехать в город.

Юлия Черняк, экономист СПК имени Воронецкого:

Теперь мы уже останемся здесь и будем с удовольствием здесь жить.

У местной власти теперь есть ключ к решению важнейших проблем на селе – квартирный вопрос и отток кадров. Высокая зарплата, конечно, аргумент твердый, но собственный дом – куда более весомый.

Павел Станевский, главный агроном СПК имени Воронецкого:

Как и во всех хозяйствах, текучка молодых специалистов есть. Потому что люди приходят, отрабатывают два года и ищут лучшей жизни. А этот указ, я думаю, изменит ситуацию. Так как будет своё жильё, будут оставаться в деревне. Мы рассчитываем, что с этого момента текучка кадров пропадет.

Льготные условия выкупа служебного жилья на селе появились не только у работников хозяйств, но и медиков, и учителей. По предварительным подсчётам только в этом СПК воспользоваться преференциями планируют больше десятка семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.