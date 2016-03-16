ВОЗ планирует инвестировать в программы по профилактике онкологических и кардиологических заболеваний в Беларуси

Новости Беларуси. Всемирная организация здравоохранения намерена инвестировать в программы по профилактике онкологических и кардиологических заболеваний в Беларуси. Будущие проекты обсуждали 16 марта в ходе визита делегации ВОЗ в Минске.

Скрининг рака молочной железы, рака шейки матки, ранняя диагностика болезней сердца. По прогнозам ВОЗ, десятки подобных проектов в сфере здравоохранения помогут повысить качество жизни.

В то же время, Беларусь уже может похвастаться большим опытом в профилактике и лечении сложных заболеваний. В частности, представители ВОЗ отметили хорошую техническую базу и профессионализм белорусских врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гауден Галеа, директор отдела регионального бюро Всемирной организации здравоохранения:

Мы с Беларусью работаем уже более 3-х лет по направлениям здоровье человека на всех этапах его жизни и профилактики неинфекционных заболеваний. И во всех этих направлениях Беларусь достигла больших успехов. Особенно в направлении снижения материнской и детской смертности.

Олег Честнов, помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения:

Факт того, что у вас сравнялась смертность и рождаемость, причем за счет того, что снижается сама смертность, это тоже говорит о том, что меры эффективные есть. И мы бы хотели посмотреть, какие это меры. И показать их не только в Европе, но и на глобальном уровне.