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ВОЗ планирует инвестировать в программы по профилактике онкологических и кардиологических заболеваний в Беларуси

16 марта 2016 17:02
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Новости Беларуси. Всемирная организация здравоохранения намерена инвестировать в программы по профилактике онкологических и кардиологических заболеваний в Беларуси. Будущие проекты обсуждали 16 марта в ходе визита делегации ВОЗ в Минске.

Скрининг рака молочной железы, рака шейки матки, ранняя диагностика болезней сердца. По прогнозам ВОЗ, десятки подобных проектов в сфере здравоохранения помогут повысить качество жизни.

В то же время, Беларусь уже может похвастаться большим опытом в профилактике и лечении сложных заболеваний. В частности, представители ВОЗ отметили хорошую техническую базу и профессионализм белорусских врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гауден Галеа,  директор отдела регионального бюро Всемирной организации здравоохранения:
Мы с Беларусью работаем уже более 3-х лет по направлениям здоровье человека на всех этапах его жизни и профилактики неинфекционных заболеваний. И во всех этих направлениях Беларусь достигла больших успехов. Особенно в направлении снижения материнской и детской смертности.

Олег Честнов, помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения:
Факт того, что у вас сравнялась смертность и рождаемость, причем за счет того, что снижается сама смертность, это тоже говорит о том, что меры эффективные есть. И мы бы хотели посмотреть, какие это меры. И показать их не только в Европе, но и на глобальном уровне.

# общество # Онкология # Олег Честнов

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