Семен Шапиро решает земельные вопросы жителей Минской области

Новости Беларуси. Семен Шапиро выслушал жителей Минской области. Во время приема граждан губернатором области чаще всего звучали земельные вопросы. Из 12 человек 9 интересовались возможностью получить в Минском районе участки для предпринимательской деятельности или под частную застройку.

А вот некоторые столкнулись с оборотной стороной «медали», если желанный участок под Минском оборачивается сплошными заботами. Так, Андрей и Ольга Туры несколько лет назад приобрели землю в деревне Аннополь для возведения своего дома. После того, как стройка началась, выяснилось, что мелиоративная организация не дает разрешения на работы. В результате молодая семья осталась и без денег, и без жилья. Вопрос Семен Шапиро пообещал взять на личный контроль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Андрей Тур, житель Минска:

В результате неоднократных наших обращений в Минский райиполком, Крупицкий сельсовет, а также землестроительные службы Минского облисполкома данная проблема не рассматривалась либо рассматривалась поверхностно. Председатель Минского облисполкома Семен Шапиро пообещал разобраться в данной проблеме в трехдневный срок и разрешить данную проблему в соответствии с законодательством.

Владимир и Лидия Гуриновичы из-под Минска долгое время не могут приватизировать свой дом и приусадебный участок. Несколько лет назад они собрали необходимые документы и заплатили деньги, но довести дело до конца помешал спор с соседями за «ничейный» метр земли. Когда вопрос приватизации подняли сейчас, выяснилось, что необходимо снова вносить определенную сумму. Соседские отношения губернатор не наладил, а вот с земельным вопросом обещал помочь.

Владимир Гуринович, житель Минска:

Основной вопрос, я считаю, нас услышали. Председатель с пониманием относится к этому. И кажется, есть подвижка. За 4 с половиной года этого даже близко не было.