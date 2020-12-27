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Теперь каждая игрушка проходит контроль. История мальчика, который проглотил батарейку

27 декабря 2020 19:31
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Новости Беларуси. В преддверии новогодних праздников магазины игрушек  точка притяжения родителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Какой подарок выбрать? К тому же полезный и безопасный, добавляет Дина Чапенко. Ведь чем могут обернуться детские игры, теперь знает не понаслышке. К счастью, их история  с хеппи-эндом благодаря скорости родителей и профессионализму врачей.

Теперь каждая игрушка проходит контроль. История мальчика, который проглотил батарейку-1

Дина Чапенко:
Батарейка плоская, старший сын ее достал, а младший увидел, подхватил и тут же проглотил. Я это вовремя увидела, сразу поехали в скорую и прооперировали, достали зондом со щипцами на конце. Все, слава богу. Пропили лекарства. Вовремя обратились.

Теперь каждая игрушка проходит контроль. История мальчика, который проглотил батарейку-4

Теперь каждая игрушка перед тем, как попасть в руки к малышу, проходит тщательный родительский контроль.

Как часто можно покупать игрушки ребенку? Рассказывает психолог (читайте далее).

# Дети # общество # Дина Чапенко # Анастасия Корниенко # Фотофакт

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