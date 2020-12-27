Теперь каждая игрушка проходит контроль. История мальчика, который проглотил батарейку

Новости Беларуси. В преддверии новогодних праздников магазины игрушек – точка притяжения родителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Какой подарок выбрать? К тому же полезный и безопасный, добавляет Дина Чапенко. Ведь чем могут обернуться детские игры, теперь знает не понаслышке. К счастью, их история – с хеппи-эндом благодаря скорости родителей и профессионализму врачей.

Дина Чапенко:

Батарейка плоская, старший сын ее достал, а младший увидел, подхватил и тут же проглотил. Я это вовремя увидела, сразу поехали в скорую и прооперировали, достали зондом со щипцами на конце. Все, слава богу. Пропили лекарства. Вовремя обратились.