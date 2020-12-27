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Как часто можно покупать игрушки ребёнку? Рассказывает психолог

27 декабря 2020 19:33
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Новости Беларуси. В эти предпраздничные дни многие из нас отправляются на шоппинг в поисках подарков для своих близких, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Определиться сложно, особенно в выборе сюрприза для ребенка: предложение велико. Хорошо, если заказ Деду Морозу поступил накануне.

Как часто можно покупать игрушки ребёнку? Рассказывает психолог-1

Сергей Шлапак, психолог:
Да, иногда в качестве подарка, раз в некоторое время, день рождения, Новый год и так далее, можно и нужно, может быть, делать. Но в целом еженедельные походы за игрушками для меня являются странными. У ребенка есть игрушки, он может вполне, если они адекватные, обойтись этим. Если он не способен, книжку ему дать, пусть почитает. Можно ему в качестве развлечения дать пол помыть где-нибудь, еще что-то. А сделал что-то пожалуйста, заработал, получи. Не заработал извини, не получил.

«Я вырезала из шторы платье для куклы». Белоруска вспоминает, какие игрушки были в её детстве (подробности здесь).

# Игрушки # общество # Сергей Шлапак # Анастасия Корниенко # Фотофакт

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