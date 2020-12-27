Как часто можно покупать игрушки ребёнку? Рассказывает психолог

Новости Беларуси. В эти предпраздничные дни многие из нас отправляются на шоппинг в поисках подарков для своих близких, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Определиться сложно, особенно в выборе сюрприза для ребенка: предложение велико. Хорошо, если заказ Деду Морозу поступил накануне.

Сергей Шлапак, психолог:

Да, иногда в качестве подарка, раз в некоторое время, день рождения, Новый год и так далее, можно и нужно, может быть, делать. Но в целом еженедельные походы за игрушками для меня являются странными. У ребенка есть игрушки, он может вполне, если они адекватные, обойтись этим. Если он не способен, книжку ему дать, пусть почитает. Можно ему в качестве развлечения дать пол помыть где-нибудь, еще что-то. А сделал что-то – пожалуйста, заработал, получи. Не заработал – извини, не получил.