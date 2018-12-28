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Теперь и после 30-й недели. В Беларуси сняли ограничение для беременных по управлению автомобилем

28 декабря 2018 06:39
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Новости Беларуси. В Беларуси сняли ограничение для беременных по вождению авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь и после 30-й недели. В Беларуси сняли ограничение для беременных по управлению автомобилем-1

Согласно постановлению Минздрава, внесены изменения в перечень заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, а также условий, при соблюдении которых лица допускаются по медицинским показаниям к управлению.

По постановлению, беременные, имея водительское удостоверение категории «В», без ограничений по сроку беременности теперь могут управлять легковыми автомобилями. Ранее это было запрещено с 30-й недели беременности.

Теперь и после 30-й недели. В Беларуси сняли ограничение для беременных по управлению автомобилем-4

# Беременность и роды # общество # Фотофакт

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