Теперь и после 30-й недели. В Беларуси сняли ограничение для беременных по управлению автомобилем

Новости Беларуси. В Беларуси сняли ограничение для беременных по вождению авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно постановлению Минздрава, внесены изменения в перечень заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, а также условий, при соблюдении которых лица допускаются по медицинским показаниям к управлению.

По постановлению, беременные, имея водительское удостоверение категории «В», без ограничений по сроку беременности теперь могут управлять легковыми автомобилями. Ранее это было запрещено с 30-й недели беременности.