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Беларусь отправит гуманитарный груз в Сирию 28 декабря

28 декабря 2018 06:25
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Новости Беларуси. Беларусь окажет очередную гуманитарную помощь Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Груз отправится на Ближний Восток 28 декабря.

Беларусь отправит гуманитарный груз в Сирию 28 декабря-1

По сложившейся практике, в его состав входят товары первой необходимости: питание, детская одежда, обувь, медикаменты. В этой поставке свою автомобильную технику отправит МАЗ.

Это уже пятый раз, когда наша страна оказывает помощь пострадавшей от военных действий республике.

Беларусь отправит гуманитарный груз в Сирию 28 декабря-4

Беларусь отправит гуманитарный груз в Сирию 28 декабря-6

# Социальная помощь # общество # Фотофакт

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