Беларусь отправит гуманитарный груз в Сирию 28 декабря

Новости Беларуси. Беларусь окажет очередную гуманитарную помощь Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Груз отправится на Ближний Восток 28 декабря.

По сложившейся практике, в его состав входят товары первой необходимости: питание, детская одежда, обувь, медикаменты. В этой поставке свою автомобильную технику отправит МАЗ.

Это уже пятый раз, когда наша страна оказывает помощь пострадавшей от военных действий республике.