Прямой эфир

Белорусские синоптики рассказали, какая погода будет на Новый год

27 декабря 2018 20:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый модернизированный комплекс метеонаблюдения открыли 27 декабря в Минске. Теперь синоптики могут точнее сделать прогноз погоды на трое суток вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские синоптики рассказали, какая погода будет на Новый год-1

Теперь протестируем систему. Раньше точный прогноз погоды синоптики могли дать лишь на 48 часов. Сейчас – на сутки больше. Таким образом, на последний день 2018 года дали следующий прогноз.

Белорусские синоптики рассказали, какая погода будет на Новый год-4

Белорусские синоптики рассказали, какая погода будет на Новый год-6

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Осадки в виде снега и мокрого снега. Максимальная температура воздуха – от -4 до +2.

Теперь прогноз за трое суток. Чем уникальна новая метеорологическая станция, которую открыли в Минске

# Погода в Беларуси # общество # Александр Беганский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Министерство информации выдало «Космос ТВ» разрешение на распространение телеканала в 4К-формате
27 декабря 2018 19:34

Министерство информации выдало «Космос ТВ» разрешение на распространение телеканала в 4К-формате

БелАЭС под надёжной защитой. В военную часть Островецкого района поступила пятая батарея ЗРК «Тор-М2»
27 декабря 2018 19:11

БелАЭС под надёжной защитой. В военную часть Островецкого района поступила пятая батарея ЗРК «Тор-М2»

В Дзержинске издали книгу, посвящённую истории местной милиции
27 декабря 2018 18:22

В Дзержинске издали книгу, посвящённую истории местной милиции