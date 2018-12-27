Белорусские синоптики рассказали, какая погода будет на Новый год

Новости Беларуси. Новый модернизированный комплекс метеонаблюдения открыли 27 декабря в Минске. Теперь синоптики могут точнее сделать прогноз погоды на трое суток вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь протестируем систему. Раньше точный прогноз погоды синоптики могли дать лишь на 48 часов. Сейчас – на сутки больше. Таким образом, на последний день 2018 года дали следующий прогноз.