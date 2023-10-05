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Сенаторы проведут прямые телефонные линии по вопросам семейной политики

05 октября 2023 08:17
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Новости Беларуси. Традиционные ценности всегда были и будут частью идеологии белорусов. А поддержка семьи является национальным приоритетом. Для этого в нашей стране реализуется комплекс мер: предоставляются пособия, льготы, социальные гарантии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенаторы проведут прямые телефонные линии по вопросам семейной политики-1

Государство заинтересовано в укреплении института семьи и постоянно работает над совершенствованием соответствующего законодательства. Так, 11 октября представители Совета Республики проведут прямые телефонные линии. Звонки будут приниматься с 16 до 18 часов по телефонам, указанным на официальном сайте. В этот день граждане смогут задать интересующие их вопросы и внести предложения касательно семейной политики, а также совершенствования законодательства в сфере брака и семьи.

# Прием граждан # общество # Фотофакт

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