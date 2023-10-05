В Вооружённых Силах Беларуси проходит проверка боевой готовности
Новости Беларуси. По поручению главы государства, главнокомандующего Вооруженными Силами, проходит проверка боевой готовности. Общее руководство мероприятиями возложено на Государственный секретариат Совета безопасности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время очередного этапа состоялись контрольные занятия по огневой подготовке. Военная и специальная техника проверяется пробегами, в том числе по пересеченной местности.
Занятия прошли на полигоне Лепельский. В них приняли участие военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
Игорь Кислый, исполняющий обязанности заместителя командира 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады по идеологической работе:
Подразделения соединения принимают участие в комплексной проверке по боевой готовности. Выполнили передвижение в назначенный район с отработкой вопросов ведения разведки, охранения расположения на месте, с личным составом проводятся контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки.
Военная техника и личный состав передвигаются по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях. Для поддержки действий сухопутных войск в ходе проверки задействуют силы авиации.