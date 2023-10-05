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В Вооружённых Силах Беларуси проходит проверка боевой готовности

05 октября 2023 08:09
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Новости Беларуси. По поручению главы государства, главнокомандующего Вооруженными Силами, проходит проверка боевой готовности. Общее руководство мероприятиями возложено на Государственный секретариат Совета безопасности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооружённых Силах Беларуси проходит проверка боевой готовности-1

Во время очередного этапа состоялись контрольные занятия по огневой подготовке. Военная и специальная техника проверяется пробегами, в том числе по пересеченной местности.

В Вооружённых Силах Беларуси проходит проверка боевой готовности-4

Занятия прошли на полигоне Лепельский. В них приняли участие военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

В Вооружённых Силах Беларуси проходит проверка боевой готовности-7

Игорь Кислый, исполняющий обязанности заместителя командира 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады по идеологической работе:
Подразделения соединения принимают участие в комплексной проверке по боевой готовности. Выполнили передвижение в назначенный район с отработкой вопросов ведения разведки, охранения расположения на месте, с личным составом проводятся контрольные занятия по основным предметам боевой подготовки.

В Вооружённых Силах Беларуси проходит проверка боевой готовности-10

Военная техника и личный состав передвигаются по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях. Для поддержки действий сухопутных войск в ходе проверки задействуют силы авиации.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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