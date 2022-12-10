«Пытался всеми силами его достать». В Горках милиционер спас жизнь тонущему мальчику

Новости Беларуси. Ежедневно они рискуют своей жизнью ради нашей безопасности и, даже когда на их плечах нет звезд, готовы прийти на помощь. В конце 2022 года мы подводим итоги и вспоминаем людей, чьи поступки нас приятно удивили. В списке таких горецкий милиционер Вячеслав Другомилов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодой участковый на службе меньше года, но в его личном деле уже есть важная пометка – спас жизнь. Инспектор помог выбраться из воды 10-летнему школьнику. Подробности знает наш корреспондент Юлия Мычка.

Вот это место, где произошло данное происшествие. Каждый раз, когда прохожу мимо, нахлынывают воспоминания о произошедшем, какая-то внутренняя дрожь. Крики о помощи участковый Вячеслав Другомилов услышал, когда возвращался со смены домой. Они доносились со стороны реки Копылка. Преодолев сугробы, милиционер примчался к берегу. Чуть раньше его к месту происшествия успел добежать местный житель и уже делал попытки достать ребенка из ледяной воды. Однако это оказалось не просто: промокшая насквозь одежда значительно увеличила вес школьника, а его окоченевшее тело не хотело слушаться.

Вячеслав Другомилов, участковый инспектор Горецкого РОВД:

Когда уже прибежал к месту, увидел этого ребенка в воде, как он дрожит, как ему холодно, весь уже синий. Стало его жалко, пытался всеми силами его достать и оказать помощь, какую мог.

Кадры спасения записал нательный видеорегистратор милиционера. Этот случай можно считать посвящением в профессию. Ведь на тот момент Вячеслав служил в милиции всего несколько месяцев. Действовать пришлось без инструкций, но алгоритм спасателей был грамотным, и до приезда скорой помощи мужчины даже смогли оказать мальчику первую помощь. Закутали в свои куртки, пытаясь отогреть напуганного ребенка.

Вячеслав Другомилов:

После того как сотрудниками ИДН было установлено, что ребенок захотел сократить действительно путь через лед. Однако каким-то образом его личные вещи оказались на льду, и он уже полез за ними, хотя здесь такой большой склон. Версий о том, как ребенок оказался в воде было несколько. Чуть позже выяснится, что мальчик уронил в реку телефон и, чтобы его достать, предусмотрительно даже снял ботинки.

Надежда Хотешова, учитель начальных классов Горецкой средней школы № 1:

Очень трудно представить, что бы могло быть с нашим ребенком, учащимся нашей школы, если не счастливый случай. Действительно, как говорят, счастливый случай произошел. Услышали люди, милиционер участковый наш, Вячеслав. Конечно, ему огромная благодарность за спасение нашего ребенка. Новость о спасении ребенка быстро разлетелась в социальных сетях. Вячеслав стал героем ленты новостей. Комментарии: «респект участковому», «мужики молодцы» – читать было приятно, не скрывает своих эмоций лейтенант. За достойный поступок горецкий участковый был отмечен нагрудным знаком и благодарностью, которую получил из рук генерала.

Сергей Качан, заместитель начальника Горецкого РОВД:

Конечно же, эти люди, люди, которые носят погоны, люди, которые взяли для себя призвание служить Родине, они немного отличаются от обычных, рядовых граждан. Они, не только находясь на своих служебных местах, но и в повседневной жизни в вечернее время, в ночное время, всегда откликаются на помощь гражданам. И эта помощь всегда приходит своевременно.