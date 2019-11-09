Антонио Фаллико: для бизнесменов Беларусь очень привлекательное место, потому что она постоянно в развитии
2000 километров от Минска. Север Италии. Нас встречает господин Фаллико. Он несколько лет возглавлял ассоциацию «Познаем Евразию».
Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
В февральскую ночь 2015-го он тоже ожидал из Минска хороших новостей но украинскому вопросу.
Антонио Фаллико, председатель совета директоров банка «Интеза» (Италия):
В ту ночь в Минске было найдено наиболее реалистичное решение. Теперь дело за соблюдением. За этим должны следить все участники переговоров: и Украина, и Евросоюз.
Беларусь в этой истории играет ключевую роль, как доказали соглашения «Минск-1» и «Минск-2». Они помогают решать насущные проблемы. Я очень рад, что Беларусь, которая в прошлом иногда была в несколько изолированной позиции, оказалась в центре мировых событий.
Игорь Позняк, СТВ:
Здесь, в Европе, многие способны по-другому взглянуть на Беларусь? Европейские политики, европейские бизнесмены.
Антонио Фаллико:
Бизнесмены имеют очень точный и практичный взгляд на Беларусь. Для них это очень привлекательное место, потому что ваша страна в постоянном развитии. Когда я приезжаю в Беларусь, всегда нахожу что-то новое. А вот политики менее реалистичны, и то, что они осознают сегодня, бизнесменам было понятно еще вчера.
Итальянского бизнесмена искать не пришлось. Сеньор Луиджи, прекрасно говорящий по-русски, сам подошел к нам на главной площади Милана, чтобы просто сказать несколько добрых слов.
– Я был в России, я был в Украине, я был в Беларуси. Беларусь – best. Мне нравятся люди в Минске. Когда мне нужно что-нибудь, все счастливы помогать мне. Friendly как сказать?
– Дружелюбный.
– Да!