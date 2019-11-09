Антонио Фаллико: для бизнесменов Беларусь очень привлекательное место, потому что она постоянно в развитии

В февральскую ночь 2015-го он тоже ожидал из Минска хороших новостей но украинскому вопросу.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

2000 километров от Минска. Север Италии. Нас встречает господин Фаллико. Он несколько лет возглавлял ассоциацию «Познаем Евразию».

Антонио Фаллико, председатель совета директоров банка «Интеза» (Италия):

В ту ночь в Минске было найдено наиболее реалистичное решение. Теперь дело за соблюдением. За этим должны следить все участники переговоров: и Украина, и Евросоюз.

Беларусь в этой истории играет ключевую роль, как доказали соглашения «Минск-1» и «Минск-2». Они помогают решать насущные проблемы. Я очень рад, что Беларусь, которая в прошлом иногда была в несколько изолированной позиции, оказалась в центре мировых событий.

Игорь Позняк, СТВ:

Здесь, в Европе, многие способны по-другому взглянуть на Беларусь? Европейские политики, европейские бизнесмены.