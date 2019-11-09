«Базировались самолёты, которые могли нести атомное оружие». Для чего на самом деле в Миорах такая длинная набережная

Четверть века назад эти плиты были взлетно-посадочной полосой военного аэродрома Балтийского флота.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Викентий Васильев, начальник группы запасного аэродрома Балтийского флота (1979-1992 гг.): Да. Подтверждаю, но вспоминаю об аэродроме с ностальгией.

Игорь Позняк:

Помню из своего детства – мы жили рядом, буквально в километре от этой взлетно-посадочной полосы – самолеты взлетали каждые пять минут.

Викентий Васильев:

Полеты были интенсивными, в основном базировались самолеты дальней бомбардировочной авиации Ту-16, которые могли нести атомное оружие. Наш Миорский аэродром считался одним из лучших аэродромов Балтийского флота.