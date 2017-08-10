Температура превысит 30 градусов: на 10 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на 10 августа. Температура воздуха по всей стране превысит 30 градусов. На юге Беларуси столбик термометра поднимется до 35, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В такую погоду медики советуют быть особенно внимательным. В особо жаркие часы стоит воздержаться от длительного пребывания на солнце, долгих поездок. Также важно пить побольше жидкости. В этом горожанам помогут в том числе волонтеры Красного креста. В местах массового скопления людей (на остановках, рынках) они предложат прохожим выпить холодной воды, отдохнуть в тени, а также промерять давление.