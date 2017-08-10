Фрагмент строительного чертежа XII века обнаружен на месте раскопок древнего храма-усыпальницы в Полоцке

Новости Беларуси. Сенсационная находка. На месте раскопок древнего храма-усыпальницы в Полоцке обнаружен фрагмент строительного чертежа. Датируется артефакт XII веком. До этого момента не сохранилось ни одного такого древнего архитекторского проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Историки предполагали, что средневековые зодчие не пользовались строительными чертежами вовсе, а самый ранний известный схожий рисунок относится к XIII веку. Потому документ может изменить взгляд ученых на историю древнерусской архитектуры.

Эксперты подчеркивают, что рисунок выполнен высококлассным мастером. Чертеж храма-усыпальницы имеет правильные пропорции размеров здания, точно отображает толщину стен. Рисунок был сделан на сырой глине, после чего она была обожжена.