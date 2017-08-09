На выходе из станции метро «Октябрьская» начался ремонт

Новости Беларуси. Временно закрыт! Выходы номер два и три – это те, которые в сторону Дворца Профсоюзов и Дворца Республики, не работают с восьми утра до пяти часов вечера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За месяц здесь приведут в порядок всю площадку перед спуском в подземный переход на Октябрьской площади. Чтобы неудобств для пассажиров подземки и пешеходов было меньше, ремонтировать участок будут в несколько этапов.