Европарламент 13 мая рассмотрит соглашения с Беларусью об упрощении визового режима

Голосование по ратификации документов включено в повестку дня пленарного заседания депутатов. Ранее их одобрили в комитете по гражданским свободам Европарламента. 13 мая – финальная процедура со стороны ЕС. В случае ее успешного завершения, соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после обмена ратификационными нотами. Если это состоится в течение мая, то уже с июля шенгенские визы для белорусов будут стоить 35 евро вместо нынешних 80.