Европарламент 13 мая рассмотрит соглашения с Беларусью об упрощении визового режима

Новости Беларуси. Соглашения с Беларусью об упрощении выдачи виз и реадмиссии 13 мая рассмотрит Европейский парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Соглашения с Беларусью об упрощении выдачи виз и реадмиссии 13 мая рассмотрит Европейский парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Голосование по ратификации документов включено в повестку дня пленарного заседания депутатов. Ранее их одобрили в комитете по гражданским свободам Европарламента. 13 мая – финальная процедура со стороны ЕС. В случае ее успешного завершения, соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после обмена ратификационными нотами. Если это состоится в течение мая, то уже с июля шенгенские визы для белорусов будут стоить 35 евро вместо нынешних 80.
Переговоры по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии велись более пяти лет. Национальное собрание Беларуси ратифицировало документы на первом заседании нынешней весенней сессии. Президент подписал соответствующий закон 9 апреля.