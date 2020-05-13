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Европарламент 13 мая рассмотрит соглашения с Беларусью об упрощении визового режима

13 мая 2020 06:45
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Новости Беларуси. Соглашения с Беларусью об упрощении выдачи виз и реадмиссии 13 мая рассмотрит Европейский парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европарламент 13 мая рассмотрит соглашения с Беларусью об упрощении визового режима-1

Голосование по ратификации документов включено в повестку дня пленарного заседания депутатов. Ранее их одобрили в комитете по гражданским свободам Европарламента. 13 мая финальная процедура со стороны ЕС. В случае ее успешного завершения, соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после обмена ратификационными нотами. Если это состоится в течение мая, то уже с июля шенгенские визы для белорусов будут стоить 35 евро вместо нынешних 80.

Европарламент 13 мая рассмотрит соглашения с Беларусью об упрощении визового режима-4

Переговоры по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии велись более пяти лет. Национальное собрание Беларуси ратифицировало документы на первом заседании нынешней весенней сессии. Президент подписал соответствующий закон 9 апреля.

# Шенгенская виза # общество # Фотофакт

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