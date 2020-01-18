Впятером на 20 метрах. Семью переселили на время ремонта, но назад возвращать не спешат, и плату берут за оба жилья

Новости Беларуси. На горячую линию нашего телеканала обратилась многодетная семья Шупегиных из Чериковского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их переселили из большого дома в маленькое общежитие. Обещали только на время ремонта – казалось бы ничего, можно и подождать – но все затянулось. Семья с тремя детьми уже пять месяцев ютится на 20 квадратных метрах и платит за них по 200 рублей в месяц. И столько же выставляется по счету за дом. В котором, к слову, семья не живет и даже не прописана.

В ситуации разбиралась Ирина Недобоева. В семье Шупегиных из агрогородка Веремейки трое детей. Глава семейства Андрей работает на железной дороге, супруга Кристина – в местном хозяйстве. Две дочери и сын учатся в школе, которую видно из окон общежития. И все бы хорошо, да только сюда многодетная семья переехала вынуждено. С прежнего места жительства им пришлось экстренно съехать.

Андрей Шупегин, житель агрогородка Веремейки:

Здесь мы жили до сентября, нас попросили выселиться для ремонта дома. Дом стоит, пустует, здесь никто не живет, ремонта как такового здесь не было. Я готов сам взять инструменты и начать делать ремонт, но нам это запрещают.

Ирина Недобоева, корреспондент:

В этом доме многодетные Шупегины жили почти 8 лет. Здесь три большие комнаты, кухня, есть даже свой огород. Сейчас семья с тремя маленькими детьми вынуждена ютиться в общежитии на 20 квадратных метрах с общей кухней и санузлом.

Сюда Шупегиных пустили пожить временно. Прежние жильцы его не приватизировали, потому дом – собственность Чериковского жилкоммунхоза. После приезда комиссии его признали аварийным и непригодным для жилья. Шупегиных переселили в общежитие.

Кристина Шупегина, жительница агрогородка Веремейки:

Хотя по итогу воды горячей нет. Когда погода холодная – холодно в общежитии. 20 квадратных метров, многодетная семья, пять человек проживает. Как здесь жить? Космическая сумма за оплату. То есть работать и платить за одну общагу?

Кристина искренне негодует: несмотря на моду жить в городе, молодые родители даже слышать не хотят о переезде. В родном агрогородке все устраивает – кроме разве что жилья. По словам Кристины, выселяя их из дома, жилкоммунхоз бил в грудь, что это временно, и после ремонта через месяц-другой семья сюда вернется. Время идет, а работы по старому адресу так и не начались.

Последней каплей стали две жировки: 200 рублей за общежитие и столько же за дом. Хотя по факту Шупегины там сейчас не живут и даже не прописаны.

Татьяна Белисова, юрисконсульт Чериковского жилкоммунхоза:

Мы уже разобрались. Квитанция на дом выбита автоматически. Ситуация исправлена, оплачивать за дом им не нужно.

По словам зампреда Чериковского райисполкома, семья Шупегиных возглавляет очередь нуждающихся в жилье в Веремейках. Сложившая ситуация на особом контроле. Вопрос с предоставлением собственных квадратных метров многодетным обещают решить уже в ближайшее время.

Михаил Космачев, заместитель председателя Чериковского райисполкома:

Два варианта решения. Это ремонт дома, в котором они проживали, с последующим заселением. Второй вариант – это строительство жилья по 240-му указу.

Оплата за общежитие в размере 200 рублей тоже дело поправимое, говорят коммунальщики. В блоке общежития у Шупегиных не установлены индивидуальные счетчики на воду и электричество, а это может значительно снизить итоговую сумму оплаты. А пока многодетные Шупегины продолжают ютится в маленьком общежитии с надеждой на собственные квадратные метры.