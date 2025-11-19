Темп роста ВВП Беларуси по итогам 10 месяцев составил 101,5%

Еще одно подтверждение того, что белорусская экспортно ориентированная экономика оказалась не по зубам западной санкционной машине. Устойчивое производство и продажи товаров и услуг обеспечивают высокую динамику инвестиций и рост реальных доходов населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Давайте обратимся к свежим данным от Белстата. Они отражают динамику основных экономических показателей с января по октябрь.

Итак, по итогам 10 месяцев темп роста ВВП составил 101,5 %. В текущих ценах это более 234,5 миллиарда рублей. Что же в первую очередь формирует этот трек? В лидерах три позиции: строительство – здесь с начала года прирост на 9,5 %. Сфера информации и связи обеспечила рост на 3,5%. На третьей позиции транспорт – здесь положительная динамика более 2,5 процентного пункта.

В сфере строительства основным драйвером стало возведение жилья. За 10 месяцев в Беларуси появилось более 3,2 млн квадратных метров новостроек. Это на 8 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Динамика в IТ связана с увеличением численности работников и заказов на отечественный софт. Прирост в транспортной отрасли обусловлен увеличением пассажирооборота за этот период более чем на 6,5 %.

При этом темп промышленного производства несколько замедлился. А вот выпуск сельскохозяйственной продукции ускорился – плюс 0,9 процентного пункта с начала года. Положительной динамикой с января по октябрь отметилась сфера животноводства – здесь прирост на 2,4 %. Увеличилось производство молока – плюс 4,8. Производство яиц – примерно такая же динамика. Прирост на 0,7 процентного пункта отмечен в продажах на внешние рынки. При этом высокими темпами растет экспорт услуг, здесь прибавили на 15,6 %.

Более 13 пунктов – таков уровень прироста инвестиций в основной капитал. Этому способствуют модернизация предприятий. Затраты на приобретение нового оборудования увеличились более чем на 17 %. Устойчивая работа экономики позволяет обеспечивать рост уровня доходов населения. Причем рост опережающий. Пока располагаем данными по итогам 9 месяцев. За этот период прибавили более чем на 10 % при прогнозе в 3,8. Средняя зарплата в январе – сентябре превысила 2630 рублей. Средний размер пенсий составил порядка 930.