Национальным координатором по достижению ЦУР назначен Владислав Татаринович

То, что по определению должно объединить мир, или по крайней мере направить сотрудничество государств в конструктивное русло – Цели устойчивого развития. 17 глобальных трендов, следуя которым сегодня, мы обеспечим благополучное завтра.

Наша страна – одна из тех государств, которые ответственно относятся к этой важной мировой задаче. В Беларуси новый национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указом Президента им назначен заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Владислав Татаринович. В соответствии с документом Сергей Хоменко, занимавший должность ранее, освобожден от нее.