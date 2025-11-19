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Национальным координатором по достижению ЦУР назначен Владислав Татаринович

19 ноября 2025 16:49
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То, что по определению должно объединить мир, или по крайней мере направить сотрудничество государств в конструктивное русло – Цели устойчивого развития. 17 глобальных трендов, следуя которым сегодня, мы обеспечим благополучное завтра. 

Наша страна – одна из тех государств, которые ответственно относятся к этой важной мировой задаче. В Беларуси новый национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указом Президента им назначен заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Владислав Татаринович. В соответствии с документом Сергей Хоменко, занимавший должность ранее, освобожден от нее.

# Отставки и назначения в Беларуси # Владислав Татаринович # Александр Лукашенко

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