Более 140 выпускников написали ЦЭ по предмету на выбор в резервный день

Сегодня, 20 июня, в Беларуси резервный день для сдачи централизованных экзамена и тестирования по предмету на выбор. ЦЭ написали 148 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе самых популярных – математика, биология и история Беларуси в контексте всемирной истории. Еще 191 выпускник сегодня сдавал ЦТ. Больше всего человек также выбрали математику. Последним резервным днем для написания централизованных экзамена и тестирования станет 22 июня. В понедельник состоятся испытания по русскому и белорусскому языкам. Уже на следующей неделе станут известны окончательные результаты резервных дней, после чего начнется выдача сертификатов. Это позволит всем абитуриентам вовремя подать документы в выбранные высшие учебные заведения страны.

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