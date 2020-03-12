Как гарнизоны ДОТов на Августовском канале держали оборону во время войны? Анонс специального репортажа

Новости Беларуси. 75-летию Победы посвящается. Телеканал СТВ продолжает собирать фрагменты истории Великой Отечественной войны: героические, судьбоносные, легендарные и малоизвестные.

Например, сегодня благодаря безвизовому режиму далеко за пределами нашей страны знают об уникальном гидротехническом сооружении XIX века на Августовском канале. Но не многие знают о том, какие события там происходили в веке XX.

Галина Буро, корреспондент:

22 июня в 4.00 граница сотряслась взрывами снарядов, мин и бомб. Здесь началась Великая Отечественная война. Малоизвестная страница истории знаменитого Августовского канала. На что рассчитывало советское руководство, когда возводили вдоль границы ДОТы на линии Молотова? И как пришлось стоять на смерть недостроенному 68-му Гродненскому укрепрайону.

Немцы попытались здесь применить одно из своих ноу-хау того времени. Эксклюзивные кадры из немецкой кинохроники, редкие фотографии, письма и воспоминания бойцов. Невероятные истории спасения.