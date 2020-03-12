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Как гарнизоны ДОТов на Августовском канале держали оборону во время войны? Анонс специального репортажа

12 марта 2020 07:45
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Новости Беларуси. 75-летию Победы посвящается. Телеканал СТВ продолжает собирать фрагменты истории Великой Отечественной войны: героические, судьбоносные, легендарные и малоизвестные.

Как гарнизоны ДОТов на Августовском канале держали оборону во время войны? Анонс специального репортажа-1

Например, сегодня благодаря безвизовому режиму далеко за пределами нашей страны знают об уникальном гидротехническом сооружении XIX века на Августовском канале. Но не многие знают о том, какие события там происходили в веке XX.

Как гарнизоны ДОТов на Августовском канале держали оборону во время войны? Анонс специального репортажа-4

Галина Буро, корреспондент:
22 июня в 4.00 граница сотряслась взрывами снарядов, мин и бомб.

Здесь началась Великая Отечественная война. Малоизвестная страница истории знаменитого Августовского канала. На что рассчитывало советское руководство, когда возводили вдоль границы ДОТы на линии Молотова? И как пришлось стоять на смерть недостроенному 68-му Гродненскому укрепрайону.

Как гарнизоны ДОТов на Августовском канале держали оборону во время войны? Анонс специального репортажа-7

Как гарнизоны ДОТов на Августовском канале держали оборону во время войны? Анонс специального репортажа-9

Как гарнизоны ДОТов на Августовском канале держали оборону во время войны? Анонс специального репортажа-11

Немцы попытались здесь применить одно из своих ноу-хау того времени.

Эксклюзивные кадры из немецкой кинохроники, редкие фотографии, письма и воспоминания бойцов. Невероятные истории спасения.

Как гарнизоны ДОТов на Августовском канале держали оборону во время войны? Анонс специального репортажа-14

Как гарнизоны ДОТов на Августовском канале держали оборону во время войны? Анонс специального репортажа-16

Как гарнизоны ДОТов на Августовском канале держали оборону во время войны? Анонс специального репортажа-18

Как гарнизоны ДОТов три июньских дня 41-го ценою жизни держали оборону? Специальный репортаж Галины Буро «Гродненский укрепрайон» – о людях и первых днях войны смотрите 12 марта сразу после информационного канала в 20.30.

# Великая Отечественная война # общество # Галина Буро # Фотофакт

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